Каждый второй россиянин верит в помощь психологов

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48% респондентов считают, что обращение к психологам приносит пользу и помогает решить проблему внутренних переживаний. При этом, абсолютное большинство – 80% - ни разу не обращались к таким специалистам. Правда, 46% россиян допускают возможность, что в будущем могут записаться на прием.

Что думают россияне о психологической помощи и как воспринимают профессию психолога, сообщает «Вебер». Это совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. Исследование проводилось в ноябре этого года, в опросе участвовали 1200 респондентов старше 18 лет.

За помощью к специалистам хотя бы раз приходили 18% россиян. И больше половины их них смогли решить проблему или увидели прогресс.

Согласно данным «Вебера», доверять психологам в России стали больше, в этом уверены 28% опрошенных. Но почти столько же – 22% придерживаются противоположного мнения.

О том, что услуги психологов включены в полис обязательного медицинского страхования, практически никто из опрошенных не знал. 85% респондентов впервые услышали об этом из опроса. При этом треть россиян знают о центрах психологической помощи или горячих линиях с бесплатной психологической помощью в регионах.

Психологическое здоровье – важная часть общего здоровья человека и залог гармоничного развития личности. В Самарской области начали создавать кабинеты медико-психологической поддержки при поликлиниках, где получить помощь можно будет в рамках полиса ОМС. О наличии такого кабинета можно узнать в поликлинике по месту жительства.

Также в регионе бесплатно работают телефон горячей линии экстренной психологической помощи 8 800 100 21 15 и детский телефон доверия 8 800 200 01 22.