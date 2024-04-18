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Каждый пятый самарец считает, что дети должны всего добиваться сами

18 апреля 2024 12:51
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Каждый пятый самарец считает, что дети должны всего добиваться сами

32% жителей Самары согласны финансово содержать ребенка до его первого трудоустройства, 24% – до окончания магистратуры, 13% – бакалавриата. 9,3% допускают, что могут делать это всю жизнь. Строго до 18 лет планируют вкладываться в содержание чада 14,8% родителей. Об этом говорят итоги опроса «АльфаСтрахование».

Основной вклад в будущее ребенка самарцы, в первую очередь, видят в воспитании уважения к старшим (38,2%), любви к труду (36,4%) и хорошем образовании (31,3%).  30% опрошенных считают важным воспитать в ребенке любовь к себе, своему здоровью, а также правильные привычки (25,3%). Каждый пятый полагает, что требуется обеспечить детей всем необходимым, а 10,5% хотят научить их финансовой грамотности.

Вклад в детское развитие для трети родителей заключается в помощи с учебой, для 28% – в оплате обучения и факультативов. 17,4% готовы помочь с поступлением в университет или в трудоустройстве. 13,2% респондентов будут копить на покупку квартиры для ребенка. Еще 11,3% особое значение придают моральной поддержке.

Обязательным финансовым вложением самарцы считают оплату обучения (45,2% опрошенных). 15,8% уверены, что надо обеспечить ребенка накоплениями на будущее, 12,4% – недвижимостью, 10,5% – машиной. 19,5% убеждены, что дети должны всего добиться самостоятельно.

Несовершеннолетнему ребенку 34,2% родителей готовы ежемесячно в качестве финансовой поддержки выделять от 1 до 5 тыс. руб., 30,3% – от 5 до 10 тыс. руб. Каждый пятый согласен на сумму от 10 до 20 тыс. руб., а 8,5% – от 20 до 50 тыс. руб.

Совершеннолетнего ребенка поддерживать суммой от 5 до 10 тыс. руб. в месяц готовы 32,7% родителей, 28,3% – от 10 до 20 тыс. руб. 20,6% согласны выделить от 1 до 5 тыс. руб. А 7,3% - от 20 до 50 тыс. руб.

В опросе приняли участие 1225 человек. 58% – в возрасте от 35 до 44 лет. 87% респондентов имеют детей.

Теги: Опрос

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