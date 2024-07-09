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Каждый четвертый мужчина-руководитель из Самары считает, что брюнетки работают эффективнее

9 июля 2024 14:08
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Судя по опросу самарцев, работающих под началом женщин, среди начальниц преобладают брюнетки: об этом сообщил 45% респондентов.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие мужчины-руководители и представители экономически активного населения, работающие под руководством женщины.

Согласно мнению 25% руководителей-мужчин, брюнетки демонстрируют более высокую эффективность в выполнении своих профессиональных обязанностей по сравнению с коллегами-женщинами, имеющими другой цвет волос. 13% мужчин-начальников убеждены в повышенной работоспособности блондинок, а 9% считают, что лучшими сотрудницами являются рыжие. Впрочем, каждый второй руководитель (51%) затруднился дать однозначную оценку: «Главное, чтобы были грамотными»; «Они же постоянно перекрашиваются!»

Судя по опросу самарцев, работающих под началом женщин, среди начальниц преобладают брюнетки: об этом сообщил 45% респондентов. У каждого третьего опрошенного, трудящегося под руководством женщины, начальница — блондинка (33%), у 9% — обладательница рыжей шевелюры.

Время проведения: 23 июня — 5 июля 2024 года.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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