Карту жителя Самарской области можно  использовать на горнолыжном комплексе «Ташла»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Через некоторое время вблизи данного участка дороги произошло еще 3 столкновения по 2 автомобиля.
На автодороге «Тольятти-Хрящевка» столкнулись Opel и Ока 
Ориентировочное время окончания ограничения движения – до особого распоряжения.
Введено временное прекращение движения транспорта на участках дорог Р-228 и М-5
Объединенная двигателестроительная корпорация внедрила комплексную технологию аддитивного производства на предприятии ОДК-Кузнецов.
Ростех начал серийно «выращивать» детали экологичных камер сгорания для индустриальных двигателей
Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям.
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города
Центр поддержки экспорта Самарской области вошел в тройку лидеров страны по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса.
Условия для экспортной деятельности в губернии признаны одними из лучших в стране
Дмитрий Азаров провел рабочий день в Жигулевске и вместе с неравнодушными жителями отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО.
Жители Самарской области собрали и отправили гуманитарный груз для бойцов СВО
В Самаре ночью -11, -13°С, днем -9, -11°С. На дорогах местами гололедица.
9 февраля в Самарской области небольшой снег, до -14°С
Создание лаборатории было профинансировано ПАО «КуйбышевАзот» - стратегическим партнером университета.
«КуйбышевАзот» и Тольяттинский госуниверситет открыли лабораторию
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.15
0.47
EUR 98.09
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
7 по 11 февраля в Тольятти состоится национальный фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Карту жителя Самарской области можно  использовать на горнолыжном комплексе «Ташла»

8 февраля 2024 14:58
169
Горнолыжный комплекс «Ташла» уже успел завоевать популярность за возможность покататься на тюбингах как среди детей, так и взрослых начинающих лыжников.

Любители горнолыжного спорта могут использовать Карту жителя Самарской области на горнолыжном комплексе «Ташла» как ски-пасс.

Горнолыжный комплекс «Ташла» уже успел завоевать популярность за возможность покататься на тюбингах как среди детей, так и взрослых начинающих лыжников. Здесь Карту жителя можно использовать не только на ски-пасс, а также в качестве удобного инструмента для оплаты сопутствующих услуг комплекса, таких как проживание и питание.

Чтобы использовать Карту как ски-пасс необходимо:

1) Зарегистрировать ее в качестве ски-пасса на кассе при визите на курорт.

2) Внести депозит.

3) Просто поднести карту к турникету на подъемнике, и вперёд, к снежным вершинам!

«Удобство использования платежных карт «Мир» в качестве ски-пасса оценили уже тысячи жителей страны. Аналогичные проекты реализуются еще на пяти крупных российских горнолыжных курортах, - сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир». - Важно отметить, что на курортах «Кувандык» и «Ташла» свои Карты жителя могут использовать не только самарцы. Этот удобный функционал также доступен для туристов из 8 регионов, чьи Карты жителей принимаются здесь как ски-пасс».

По словам представителя платежной системы «Мир», такая возможность есть у держателей Карт жителей из Севастополя, Свердловской, Оренбургской, Нижегородской и Рязанской областей, а также Республик Мордовия и Башкортостан.

«Проект Карта жителя Самарской области развивается, увеличивается число наших партнеров. И мы рады, что среди них есть и спортивные объекты. Так, наряду с горнолыжным курортом «Кувандык 365», держатели Карты жителя Самарской области, а также регионов, где реализуются подобные проекты на технологии Mifare, могут использовать свои карты в качестве ски-пасс в спортивно-оздоровительном центре «Ташла». Надеемся, что любители зимнего отдыха воспользуются такой возможностью еще не один раз в этом сезоне и прекрасно проведут здесь свои семейные выходные или отпуск», – подчеркнул врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Также Константин Пресняков добавил, что Карта становится все популярнее. В общей сложности более 230 тыс. жителей региона подали заявку на получение Карты жителя Самарской области, которая включает в себя банковскую, транспортную, социальную и скидочную карты, а также полис обязательного медицинского страхования. Многофункциональный пластик также можно использовать как ключ от «умного домофона» или пропуск на предприятие.

Выпускается и обслуживается Карта жителя бесплатно, получить её могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт и СНИЛС. Заказать Карту жителя можно не только путем подачи онлайн-заявки на сайте card.samregion.ru, но и в отделениях банков. Также подать заявление можно в любом офисе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

 

Фото:  pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям.
8 февраля 2024  16:45
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города
112
Дмитрий Азаров провел рабочий день в Жигулевске и вместе с неравнодушными жителями отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО.
8 февраля 2024  16:21
Жители Самарской области собрали и отправили гуманитарный груз для бойцов СВО
131
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
8 февраля 2024  13:11
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
355
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
8 февраля 2024  11:32
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
270
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
8 февраля 2024  09:35
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
246
Весь список