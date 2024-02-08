Карту жителя Самарской области можно  использовать на горнолыжном комплексе «Ташла»

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Любители горнолыжного спорта могут использовать Карту жителя Самарской области на горнолыжном комплексе «Ташла» как ски-пасс.

Горнолыжный комплекс «Ташла» уже успел завоевать популярность за возможность покататься на тюбингах как среди детей, так и взрослых начинающих лыжников. Здесь Карту жителя можно использовать не только на ски-пасс, а также в качестве удобного инструмента для оплаты сопутствующих услуг комплекса, таких как проживание и питание.

Чтобы использовать Карту как ски-пасс необходимо:

1) Зарегистрировать ее в качестве ски-пасса на кассе при визите на курорт.

2) Внести депозит.

3) Просто поднести карту к турникету на подъемнике, и вперёд, к снежным вершинам!

«Удобство использования платежных карт «Мир» в качестве ски-пасса оценили уже тысячи жителей страны. Аналогичные проекты реализуются еще на пяти крупных российских горнолыжных курортах, - сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир». - Важно отметить, что на курортах «Кувандык» и «Ташла» свои Карты жителя могут использовать не только самарцы. Этот удобный функционал также доступен для туристов из 8 регионов, чьи Карты жителей принимаются здесь как ски-пасс».

По словам представителя платежной системы «Мир», такая возможность есть у держателей Карт жителей из Севастополя, Свердловской, Оренбургской, Нижегородской и Рязанской областей, а также Республик Мордовия и Башкортостан.

«Проект Карта жителя Самарской области развивается, увеличивается число наших партнеров. И мы рады, что среди них есть и спортивные объекты. Так, наряду с горнолыжным курортом «Кувандык 365», держатели Карты жителя Самарской области, а также регионов, где реализуются подобные проекты на технологии Mifare, могут использовать свои карты в качестве ски-пасс в спортивно-оздоровительном центре «Ташла». Надеемся, что любители зимнего отдыха воспользуются такой возможностью еще не один раз в этом сезоне и прекрасно проведут здесь свои семейные выходные или отпуск», – подчеркнул врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Также Константин Пресняков добавил, что Карта становится все популярнее. В общей сложности более 230 тыс. жителей региона подали заявку на получение Карты жителя Самарской области, которая включает в себя банковскую, транспортную, социальную и скидочную карты, а также полис обязательного медицинского страхования. Многофункциональный пластик также можно использовать как ключ от «умного домофона» или пропуск на предприятие.

Выпускается и обслуживается Карта жителя бесплатно, получить её могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт и СНИЛС. Заказать Карту жителя можно не только путем подачи онлайн-заявки на сайте card.samregion.ru, но и в отделениях банков. Также подать заявление можно в любом офисе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Фото: pxhere.com