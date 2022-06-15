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Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии

15 июня 2022 10:17
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Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии

Ровно год назад началась массовая эмиссия карты жителя Самарской области совместно с Банком ВТБ, а в октябре к проекту присоединился АО КБ «Солидарность». За это время было подано более 23-х тысяч заявлений на выпуск карты от жителей региона.

Напомним, выпустить карту жителя Самарской области поручил Губернатор Дмитрий Азаров в своем ежегодном Послании к жителям области и депутатам губернской думы 3 февраля 2020 года. Проект реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Карта жителя позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, использовать государственные электронные сервисы, перевести получение всех социальных выплат, пенсий и зарплаты, а также предъявлять её как полис ОМС.

«Проект «Карта жителя Самарской области» оказался очень востребованным среди жителей нашего региона. Об этом говорят, прежде всего, цифры: за год подано более 23 тыс. заявлений, в проекте участвуют 47 партнеров, которые предлагают более 50 скидок. Пользуется популярностью карта жителя и в крупных городах Самарской области: количество заявок из Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Чапаевска, Жигулевска, Кинеля постоянно увеличивается. Более 30% всех владельцев карты жителя – это самарцы. Проект продолжает активно развиваться, уже в самое ближайшее время появятся новые полезные сервисы. Карта жителя Самарской области стала одним из самых заметных и значимых цифровых событий прошлого года. Мы постараемся, чтобы проект становился еще лучше, полезнее и необходимее каждому жителю нашего региона», – сообщил заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. 

Заказать карту жителя Самарской области можно путем подачи онлайн-заявки на Портале карты жителя или в отделениях Банка ВТБ (ПАО) и АО КБ Солидарность. Список отделений можно найти на Портале во вкладке «Информация о банках». Изготовление и обслуживание карты бесплатно. О возможности подачи заявлений на выпуск карт в отделениях Газпромбанка будет сообщено дополнительно на портале card.samregion.ru, в мобильном приложении «Карта жителя Самарской области», в группе VK @card.samregion и в телеграм-канале @цифра_63.

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