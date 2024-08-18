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ГУ МЧС СО: отправляясь в лес, будьте внимательны, изучите правила ориентирования

18 августа 2024 12:56
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В Самарской области мама с дочкой отдыхали на турбазе. Решили сходить в лес за грибами и заблудились.

В Самарской области мама с дочкой отдыхали на турбазе. Решили сходить в лес за грибами и заблудились. У них сели телефоны, и не могли вызвать помощь. Администратор турбазы заподозрил, что грибники потерялись, и позвонил по номеру 112. Спустя 2 часа спасатели нашли потерявшихся и вывели их из леса. Медицинская помощь им не потребовалась. Для проведения поисковых работ привлекались 13 человек и 6 единиц техники. 

Лес таит в себе и множество опасностей. Одна из них – вероятность потеряться. Поэтому необходимо всегда помнить, что из-за пренебрежения правилами безопасности безобидная прогулка может обернуться настоящей бедой.

Отправляясь в лес, необходимо сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте, о том, когда вы собираетесь возвращаться - это важное условие, так как ваше местонахождение будет известно, и вас обязательно будут искать вовремя, если вдруг вы потеряетесь.

Не забудьте взять с собой мобильный телефон, предварительно заряженный, пополнив счет достаточной для переговоров суммой денег. И не рискуйте идти в лес в одиночку, особенно, если идете по новому, неизвестному вам маршруту: лучше отправляться вдвоем или группой со своими хорошими знакомыми. Азарт поиска грибов или ягод может полностью отвлечь вас от того, чтобы запоминать дорогу, какие-то особые приметные деревья, пни и кочки, которые могли бы вывести из леса на обратном пути.

Отправляясь в лес с компанией, договоритесь, что к месту вашей стоянки вы будете возвращаться в определенное время. И обязательно запомните, кто и в каком направлении ушел в чащу, так в любом случае вас будет легче разыскивать.

Возьмите с собой небольшой запас продуктов, воду, лекарства, нож и легкую непромокаемую одежду на случай дождя. Желательно, чтобы в одежде было что-то яркое - так вы будете постоянно приметны, не потеряетесь из виду своих друзей, вас легче будет найти спасателям.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает! Отправляясь в лес, будьте внимательны, изучите правила ориентирования.

При чрезвычайных происшествиях звоните по номеру телефона «112».

 

Фото:   pxhere.com

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