Главный судебный пристав региона подвел итоги работы за 2024 год

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В рамках заседания коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области главный судебный пристав региона Закир Муратов выступил с докладом об итогах работы за прошлый год и обозначил задачи на текущий.

Традиционно в начале года в Главном управлении ФССП России по Самарской области проходит ежегодная годовая коллегия, на которой сотрудники Службы подводят итоги работы ведомства за прошедший год.

В ходе своего доклада руководитель ГУФССП России по Самарской области Закир Муратов отметил, что прошлый год работа всего коллектива Главного управления была сосредоточена на помощи нашим бойцам, находящимся на передовой.

«Служба оказывает всю возможную помощь участникам специальной военной операции и их близким, в том числе во взаимодействии с Фондом «Защитники Отечества». На площадке филиала в Самарской области еженедельно проводятся личные приемы сотрудниками Главного управления, оказывается бесплатная консультативная помощь. С декабря прошлого года сотрудники Главного управления ежедневно с 9 до 21 часа дежурят в пункте отбора на военную службу по контракту с целью оказания консультативной помощи в оформлении заявлений в рамках исполнительного производства. Кроме того, в рамках предоставленных законом полномочий Министерству Обороны России в прошедшем году передано 37 единиц конфискованного у правонарушителей автотранспорта, а в текущем — уже 24 единицы», — рассказал присутствующим главный судебный пристав области, отметив также, что сотрудники с готовностью оказывают помощь военнослужащим не только в рамках своей служебной деятельности, но также занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов, маскировочный сетей и окопных свечей.

Однако, помощь военнослужащим не единственное направление, которому судебные приставы Самарской области уделяют большое внимание. На особом контроле у сотрудников органов принудительного исполнения находятся исполнительные производство о взыскании алиментных платежей. Так за 2024 год судебными приставами региона взыскано свыше 1,3 миллиарда рублей, что составляет более 9 % от всей суммы взысканных в прошлом году денежных средств по различным категориям исполнительного производства.

Не остаются без внимания и исполнительные производства о взыскании заработной платы. В пользу работников, не получивших от работодателей своевременно оплаты своего труда, взыскано в 2024 году более 72,5 миллионов рублей.

На 65%, в сравнении с 2023 годом, выросла сумма перечисленная в пользу граждан, которым в результате чьих-то преступных действий был причинен ущерб. В прошедшем году взыскано в рамках компенсации ущерба почти 160 миллионов рублей.

Завершая выступление, главный судебный пристав поблагодарил коллег за плодотворное сотрудничество и отметил, что только общими усилиями возможно успешно проводить работу по защите прав и законных интересов граждан, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области