Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе мероприятия вниманию юношей и девушек представили 8 тематических площадок, посвященных деятельности полиции.
В Самарской области полицейские и «Движение Первых» организовали крупномасштабное профориентационное мероприятие
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, зрение травмированного глаза составляет 90%.
Врачи больницы им. Т.И.Ерошевского помогли  пациенту сохранить зрение после проникающей сквозной травмы глаза
Гуманитарный конвой отправился в Донецкую народную республику. Примерно через два дня помощь достигнет пункта назначения.
«Своих не бросаем»: в зону СВО отправили 50-й гуманитарный груз 
В Москве подвели итоги заявочной кампании II Муниципальной Премии «Служение» 2024-2025 года.
749 заявок на Премию «Служение» поступило из Самарской области
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
В Правительстве Самарской области обсудили вопросы создания комфортного инвестклимата в муниципальных образованиях.
В муниципалитетах региона усилят работу по привлечению инвесторов
Каждую пятницу в Самарском Дворце ветеранов собираются любители активного досуга, для них организованы мастер-классы по спортивно-адаптивным играм в рамках проекта «Спорт – это жизнь».
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
В приоритете помощь защитникам Родины и забота о детях.
Главный судебный пристав региона подвел итоги работы за 2024 год
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.05
-1.75
EUR 98.01
-1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
В Самаре в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"
В СОУНБ состоится музыкально-просветительская программа с участием творческого коллектива «AllХимия»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главный судебный пристав региона подвел итоги работы за 2024 год

13 февраля 2025 15:32
109
В приоритете помощь защитникам Родины и забота о детях.

В рамках заседания коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области главный судебный пристав региона Закир Муратов выступил с докладом об итогах работы за прошлый год и обозначил задачи на текущий.

Традиционно в начале года в Главном управлении ФССП России по Самарской области проходит ежегодная годовая коллегия, на которой сотрудники Службы подводят итоги работы ведомства за прошедший год.

В ходе своего доклада руководитель ГУФССП России по Самарской области Закир Муратов отметил, что прошлый год работа всего коллектива Главного управления была сосредоточена на помощи нашим бойцам, находящимся на передовой.

«Служба оказывает всю возможную помощь участникам специальной военной операции и их близким, в том числе во взаимодействии с Фондом «Защитники Отечества». На площадке филиала в Самарской области еженедельно проводятся личные приемы сотрудниками Главного управления, оказывается бесплатная консультативная помощь. С декабря прошлого года сотрудники Главного управления ежедневно с 9 до 21 часа дежурят в пункте отбора на военную службу по контракту с целью оказания консультативной помощи в оформлении заявлений в рамках исполнительного производства. Кроме того, в рамках предоставленных законом полномочий Министерству Обороны России в прошедшем году передано 37 единиц конфискованного у правонарушителей автотранспорта, а в текущем — уже 24 единицы», — рассказал присутствующим главный судебный пристав области, отметив также, что сотрудники с готовностью оказывают помощь военнослужащим не только в рамках своей служебной деятельности, но также занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов, маскировочный сетей и окопных свечей.

Однако, помощь военнослужащим не единственное направление, которому судебные приставы Самарской области уделяют большое внимание. На особом контроле у сотрудников органов принудительного исполнения находятся исполнительные производство о взыскании алиментных платежей. Так за 2024 год судебными приставами региона взыскано свыше 1,3 миллиарда рублей, что составляет более 9 % от всей суммы взысканных в прошлом году денежных средств по различным категориям исполнительного производства.

Не остаются без внимания и исполнительные производства о взыскании заработной платы. В пользу работников, не получивших от работодателей своевременно оплаты своего труда, взыскано в 2024 году более 72,5 миллионов рублей.

На 65%, в сравнении с 2023 годом, выросла сумма перечисленная в пользу граждан, которым в результате чьих-то преступных действий был причинен ущерб. В прошедшем году взыскано в рамках компенсации ущерба почти 160 миллионов рублей.

Завершая выступление, главный судебный пристав поблагодарил коллег за плодотворное сотрудничество и отметил, что только общими усилиями возможно успешно проводить работу по защите прав и законных интересов граждан, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Молодая самарчанка похитила деньги с банковского счета своего близкого друга.
12 декабря 2024, 14:15
Судебные приставы взыскали уголовный штраф с самарчанки за кражу денег с банковского счета
Молодая самарчанка похитила деньги с банковского счета своего близкого друга. Общество
765
Самарские предприниматели осуществляли продажу спиртных напитков без лицензии.
28 октября 2024, 15:04
Судебные приставы Самары передали на уничтожение свыше 900 литров  сомнительного алкоголя
Самарские предприниматели осуществляли продажу спиртных напитков без лицензии. Закон
5887
После донации все участники акции чувствовали себя хорошо и отправились дальше нести службу.
25 октября 2024, 14:24
Сотрудники  ГУФССП СО приняли участие в сдаче донорской крови
После донации все участники акции чувствовали себя хорошо и отправились дальше нести службу. Общество
879
В центре внимания
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
13 февраля 2025  16:14
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
135
Детские и юношеские театральные коллективы Самары приглашаются к участию во Всероссийском фестивале «Табуретка»
13 февраля 2025  12:29
Детские и юношеские театральные коллективы Самары приглашаются к участию во Всероссийском фестивале «Табуретка»
222
Инфраструктурное развитие 33 опорных пунктов Самарской области обсудили на заседании регионального Правительства
13 февраля 2025  11:51
Инфраструктурное развитие 33 опорных пунктов Самарской области обсудили на заседании регионального Правительства
196
 Главной темой стала организация системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.
12 февраля 2025  18:39
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы экологии региона
472
12 февраля состоялось очередное заседание Правительства Самарской области, которое провел Михаил Смирнов.
12 февраля 2025  16:46
В регионе утвердили увеличение показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра, что позволит жителям приобретать качественное жилье с использованием механизмов господдержки
1143
Весь список