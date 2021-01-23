Глава Самары Елена Лапушкина посетила дом на Димитрова по обращению жителей

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Накануне вечером Глава города Елена Лапушкина посетила многоквартирный дом по адресу ул. Георгия Димитрова, 18. Жители этого дома обратились в Администрацию с просьбой помочь решить их проблему.

В девятиэтажном доме 1975 года постройки в подвальном помещении и на стенах дома образовались трещины.

Ранее Департаментом городского хозяйства и экологии совместно с Департаментом управления имуществом, Управлением гражданской защиты, управляющей компанией ООО «Коммунресурс» были проведены комиссионные обследования дома, установлены маячки.

Глава города приехала поговорить с жильцами.

Руководитель «Коммунресурс» Алексей Илюшин доложил Елене Лапушкиной, что «в процессе эксплуатации управляющей компанией были выполнены работы по заполнению полости между перекрытием и сваями и ведется журнал мониторинга за установленными маячками». Однако, этих мер недостаточно.

Дом требует проведения специальной экспертизы. После получения заключения специалисты смогут определить перечень необходимых работ. А пока управляющая компания продолжит мониторинг.

«Дом является участником программы капитального ремонта, поэтому поручаю Департаменту городского хозяйства и экологии проработать возможность усиления строительных конструкций в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и направить соответствующее обращение в профильное министерство. При этом обращаю внимание жильцов – для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо, чтобы производилось не менее 97% взносов за капремонт с собственников квартир дома. Параллельно будем искать и другие варианты решения проблемы», - подчеркнула Елена Лапушкина.

Чтобы ускорить проведение работ, нужно провести собрание собственников и принять совместные решения. Сделать это жильцы могут уже в ближайшие дни, сообщает горадминистрация.