Футболисты "Крыльев Советов" помогли ветеринарному центру "Флагманвет"

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В преддверии дня защиты животных футболисты "Крыльев Советов" оказали помощь ветеринарному центру "Флагманвет".

В этой клинике содержатся более 400 кошек и порядка 140 собак, а его отличительной чертой является не просто содержание четвероногих, но и комплексная помощь и лечение заболеваний различной степени тяжести любого бездомного животного. Кроме того, любой желающий может взять собаку и пойти с ней на прогулку в Струковский сад.

Игроки нашей команды приобрели для животных все необходимое: корма, средства гигиены, бытовую химию, лекарства и игрушки. А привезли это в приют Сергей Божин, Александр Солдатенков, Никита Чернов и Антон Зиньковский. Футболистов сопровождали их вторые половинки.

После знакомства с самим центром игроки отправились на прогулку с собаками в Струковский сад.

– Мы прекрасно провели время, познакомились с собачками, привезли то, в чем нуждался приют. Посмотрели и на кошечек и других собачек, погуляли. Я думаю, что ребята под впечатлением, девочки даже плакали. Всех хочется забрать. Когда мы гуляли, собаки игривые, мы побегали, поиграли, покусались, можно даже на тренировку не ходить! Если кто-то хочет забрать собаку, то я готов сам приехать и помочь вам ее забрать, лично поучаствую в этом деле! Если нужна будет помощь – поможем. Это доброе дело, животным нужно помогать, – отметил полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский.

– Мы приехали помочь собачкам и кошечкам и сделать доброе дело. Собака Блэк, с которым я гулял, протащила меня по всему парку. Надеюсь, Игорь Витальевич отменит тренировку, потому что нагрузку получили хорошую (смеется). На самом деле, жалко животных, у которых травмы и болячки. Но они сильные духом. Тут работают хорошие люди, они заботятся о них и помогают. Мы тоже сделаем все возможное, будем приезжать и помогать. Нельзя оставаться в стороне. Надеюсь, найдутся люди, которые заберут этих животных домой и будут заботиться о них, – подчеркнул защитник "Крыльев" Никита Чернов.

"Флагманвет", Самара, ул. Красноармейская, 6а

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Фото: ФК "КС"