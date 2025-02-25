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«Форпосты природы Самарской области»: в СОУНБ представят книгу о памятниках природы региона

25 февраля 2025 11:22
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«Форпосты природы Самарской области»: в СОУНБ представят книгу о памятниках природы региона

27 февраля Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую презентацию книги-фотоальбома «Форпосты природы Самарской области». Богато иллюстрированное издание содержит более двух сотен описаний памятников природы губернии, которые отражают всё многообразие региона.

Книга являет собой результат многолетнего кропотливого труда группы биологов, экологов, зоологов Самарской области. Автором-составителем издания является Алексей Паженков. Как признаются сами специалисты, им удалось проделать масштабную работу, которая в нашей губернии была выполнена впервые. Авторы видели своей задачей показать всё природное разнообразие региона, сохранившееся на многочисленных островах живой природы, распределенных по всей Самарской области, напомнить о необходимости сохранения этого богатства. Причём показать буквально: в книге можно найти несколько сотен фотографий губернских ландшафтов и их обитателей. Кроме того, издание содержит очерки о наиболее значимых видах растений и животных, занесённых в Красную книгу Самарской области.

Презентация книги «Форпосты природы Самарской области» пройдёт при участии её составителей:

  • Алексей Паженков – орнитолог, кандидат биологических наук, директор Исследовательской лаборатории природоохранной биологии ООО «Экотон», член общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области;
  • Александр Кузовенко – заместитель директора по научно-просветительской работе Самарского зоопарка, кандидат биологических наук;
  • Илья Маряхин – эколог, аспирант Самарского университета.

Встреча пройдёт при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.

27 февраля в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

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