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Физкультурному комплексу «Готов к труду и обороне» - 90 лет

12 марта 2021 17:55
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В системе зарегистрированы рекордные 14.5 миллионов жителей страны, среди них почти 350 тысяч жителей Самарской области. 

В системе зарегистрированы рекордные 14.5 миллионов жителей страны, среди них почти 350 тысяч жителей Самарской области. 

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, каждый третий житель Советского Союза от 10 до 60 лет являлся участником комплекса, а значок ГТО носила половина жителей страны. Сейчас знаки отличия получили 4,4 миллиона человек по всей стране. В Самарской области в базе системы зарегистрировано 346,6 тыс. жителей региона, 45 тыс. человек прошли тесты и получили знаки отличия — 18 975 золотых, 16 911 серебряных, 9171 бронзовых.

«За последние 7 лет к комплексу ГТО присоединилось 14,5 миллиона человек. Треть из них успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия. И, видя, что такие занятия спортом в хорошем смысле становятся модными и массовыми, только за последние два года в рамках национального проекта “Демография” мы построили в российских парках и скверах 1128 площадок. Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году построить более 650 таких площадок. И за счёт этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 миллионов россиян», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Площадки ГТО представляют собой комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажерами. За два года в Самарской области было построено 15 таких объектов.

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что в каждом регионе страны созданы центры тестирования ГТО, где любой житель имеет возможность выполнить нормативы комплекса. В России уже работают 2,6 тыс. центров тестирования ГТО. 

Центры тестирования ГТО Самарской области становились финалистами Национальной спортивной премии. В 2017 году — региональный оператор комплекса ГТО (ГАУ СО «ОЦСМ»), в 2019 году — муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивные центры городского округа Чапаевск», в 2020 году — центр тестирования городского округа Кинель.

Ежегодно центрами тестирования Самарской области проводятся до 2000 мероприятий по оценке выполнения нормативов испытаний ГТО, в том числе более 350 соревнований по многоборью ГТО.

«Комплекс ГТО направлен на развитие массового спорта, и наша задача – привлечь к физической активности как можно больше граждан разных возрастов, показать на примере ГТО, что занятия физической культурой и спортом напрямую способствуют укреплению здоровья людей», – почеркнул Олег Матыцин.

 

 

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Комментарии

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