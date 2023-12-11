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Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
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Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек

11 декабря 2023 17:02
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Низкие температуры не испугали тольяттинцев и позволили начать зиму ярко и интересно.

9-10 декабря в Тольятти прошел первый зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки». Низкие температуры не испугали тольяттинцев и позволили начать зиму ярко и интересно. Больше 5 тысяч жителей и гостей города посетили набережную в первый день и еще около 12 тысяч - приняли участие в фестивальных активностях на следующий день. 

Первый день начался с активной зарядки под диджей-сет с крыши ресторана «НЕБО». Почти сразу же потянулись соблазнительные ароматы свежеприготовленного плова и жаркого с улочки стритфуда. Там же разместился котик Дзынь от Альфа-Банка, приглашающий гостей фестиваля попробовать горячий безалкогольный глинтвейн. На площадке группы компаний «Тон-Авто» между автомобилей брендов Exeed, Geely, Tank и Haval гулял настоящий белый медведь и с радостью фотографировался с прохожими. На протяжении всего дня шумели активностями площадки с фотозонами и играми от Ивент-агентства СИНХРОНИКА, розыгрышами призов от партеров и прочими фестивальными развлечениями. Гости прогуливались, пританцовывали, угощались, играли, фотографировались и любовались на замерзающую Волгу - атмосфера беззаботного отдыха на зимнем курорте в этот день витала на набережной Тольятти.  Добавило жару (в прямом и в переносном смысле) в финале первого фестивального дня грандиозное огненное шоу с фейерверком. Зарядили настроением всех участников «Варежек»!

«Несмотря на морозную погоду, здесь собралось немало людей, любящих активный отдых и наше Жигулёвское море, которое в течение года посещают жители разных регионов нашей страны. Уверен, здесь для каждого найдется занятие по душе, а эта локация станет любимым местом отдыха», - отметил посетивший фестиваль министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Во второй день «Варежек» организаторы сделали ставку на спорт, и набережная наполнилась духом азарта и адреналина. Детский и семейный забеги от школы бега RUN TLT, крутые виражи юных автомоделистов на специально подготовленной трассе, стремительные полеты лёгких самолетов учеников авиамодельной школы, бодрая парная эстафета от клуба «Русские нордики». Много внимания привлекли съехавшиеся из разных уголков города Деды Морозы от клуба «ВелоТольятти», прокатившие дружной колонной по набережной. Но, пожалуй, главным событием этого дня стал флешмоб «Моржей Тольятти». Компания холодостойких тольяттинцев, беззаботно отдыхающая на зимнем пляже на берегу Жигулёвского моря, а потом дружно обливающаяся водой в -15 сорвали овации всех гостей зимнего события.

«Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» получился стильный, яркий и заряжающий на активное продолжение зимы, - подвела итог его организатор   Евгения Котлярова. – Очень радует, что тольяттинцы откликнулись на приглашение, несмотря на мороз пришли и включились в мероприятия программы. Теперь готовимся поднимать паруса над Волгой на Чемпионате России по сноукайтингу с 31 января по 4 февраля. И снова создавать атмосферу курорта с различными развлечениями 3-4 февраля на новом фестивале «ВьюгаФест». Приглашаем всех!

 

Фото:  предоставлено организаторами фестиваля

Теги: Мероприятия

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