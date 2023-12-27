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Федеральная программа «Профессионалитет» способствует трудоустройству выпускников колледжей и техникумов с ограниченными возможностями здоровья

27 декабря 2023 14:26
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Федеральная программа «Профессионалитет» способствует трудоустройству выпускников колледжей и техникумов с ограниченными возможностями здоровья

26 декабря 2023 года в Тольяттинском социально-педагогическом колледже в рамках государственной итоговой аттестации прошёл демонстрационный экзамен для будущих IT-специалистов. Кроме экзаменаторов, на нём присутствовали и потенциальные работодатели.

Проведение демо-экзаменов для обучающихся колледжей и техникумов, в том числе и для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, является одним из мероприятий федерального проекта «Профессионалитет», в реализацию которого Самарская область включилась одной из первых по поручению Губернатора Дмитрия Азарова.

Свои знания по программе «Мастер по обработке цифровой информации» продемонстрировали 12 студентов колледжа с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

«Экзамен представляет собой проверку навыков и компетенций, полученных во время обучения, в целом, экзамен достаточно прост, затруднений не вызывает», – поделился студент Олег Шнайдер.

«Ребята учатся на обработку цифровой информации, поэтому у них сегодня была важная задача работать с различными файлами, произвести с ними определенные манипуляции, обработать, также они работали со съемными носителями и создавали визитки», – рассказала главный эксперт демонстрационного экзамена Екатерина Ханмурзина.

Участие работодателей в демонстрационном экзамене повышает шанс выпускников на успешное трудоустройство. Как отметил представитель компании-работодателя Сергей Сироткин«По мере выхода из учебного заведения они становятся квалифицированными специалистами, и есть уже практический опыт. Специальность, по которой сейчас демо-экзамен, востребованная, актуальная и ощущается дефицит кадров».

В Самарской области проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуется с 2017 года. А с 2020 года, в рамках пилотной апробации, его сдают и студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В 2023 году охват участников демонстрационного экзамена составит 8700 человек, из них 96 обучающихся с особыми образовательными потребностями. А всего за период с 2020 по 2023 год в демонстрационном экзамене поучаствовал 271 студент с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Студенты участвовали на равных условиях и получили цифровые паспорта компетенций.

Тольяттинский социально-педагогический колледж – один из 58 профессиональных образовательных организаций региона, которые реализуют 137 образовательных программ для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

«В нашем колледже созданы специальные условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Кроме архитектурной доступности, наличие специальных технических средств, автоматизированные рабочие места, кроме того, все ребята получают комплексное психолого-педагогическое сопровождение», – рассказала заместитель директора по непрерывному образованию Тольяттинского социально-педагогического колледжа Светлана Божедомова.

В демонстрационном экзамене в 2023 году участвуют обучающиеся по 29 образовательным программам. Самые массовые профессии и специальности: «Информационные системы и программирование», «Сетевое и системное администрирование», «Операционная деятельность в логистике», «Социальная работа», «Дошкольное воспитание», «Коммерция (по отраслям)». Студенты участвуют на равных условиях и получают цифровые паспорта компетенций.

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