Елена Вяльбе оценила лыжероллерную трассу в Самаре

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В четверг, 5 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с трехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира, легендой советского и российского спорта, президентом Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России» Еленой Вяльбе. Стороны обсудили вопросы развития спорта и соответствующей инфраструктуры в регионе, обменялись мнениями и идеями для дальнейшей проработки.

«Лыжные гонки являются самым популярным видом спорта. На лыжи встают все в нашей стране. Для нас очень важно, чтобы этот по-настоящему доступный, народный вид спорта развивался на территории Самарской области, – подчеркнул губернатор. – Хочу поблагодарить, что вы сегодня работаете у нас. Уверен, что с вашей помощью, благодаря вашим советам, подсказкам мы сможем дать новый импульс развитию любимого вида спорта в регионе».

Глава Федерации лыжных гонок России поблагодарила губернатора Самарской области за уделенное время и выступила с предложением: «Регион немаленький, поэтому у меня будет огромная просьба – если есть возможность, организовать еще одно место, где люди могли бы тренироваться не только зимой, но и летом. Нужна еще одна лыжероллерная трасса. Есть «Чайка», все хорошо, мы общими усилиями все шероховатости исправим, я даже не сомневаюсь. Еще одна лыжероллерная трасса, я думаю, была бы большим подспорьем. Возможно, где-то рядом с Тольятти, возможно, в самом Тольятти».

Глава региона отметил, что за последние годы, начиная с 2000-х, люди начали обращать особое внимание к своему здоровью и систематически заниматься спортом. Этому способствует и развитая инфраструктура. Напомним, за последние годы в Самарской области было открыто 8 ледовых арен, 7 стадионов и футбольных полей, 22 спорткомплекса и 124 площадки. Появилась лыжероллерная трасса. «Разговоры о ее необходимости были на протяжении 30 лет. Мы сделали. Да, знаю, там есть что поправить, потому что для нас это первый опыт. Посоветуете нам, и мы обязательно это учтем», – отметил Дмитрий Азаров. Он поручил руководству министерства спорта региона рассмотреть возможность создания лыжероллерной трассы и в Тольятти.

«В этом году совместно с АВТОВАЗом, спасибо руководителю Максиму Юрьевичу Соколову, привели в порядок спортивный комплекс «Лада Парк» в Тольятти, мы можем рассмотреть возможность размещения там и лыжероллерной трассы. Это место популярное, летом туда приходят люди на пробежки, приезжают зимой покататься на лыжах. Город – спортивный. Также рассмотрим и другие предложения», – поставил задачу руководитель области.

Елена Вяльбе также отметила, что лыжным спортом в Самарской области занимается много детей, они регулярно участвуют в федеральных соревнованиях. Вместе с тем, президент Федерации лыжных гонок России и глава региона обсудили необходимость усилить работу в муниципальных районах по подготовке лыжни в зимнее время года. Легендарная чемпионка отметила, что создание такой инфраструктуры не очень затратно, но позволяет серьезно поднять интерес детей и подростков к лыжному спорту, а впоследствии – и воспитать своих чемпионов среди сельской молодежи.

Дмитрий Азаров заверил, что все предложения взяты в работу, соответствующие задачи будут поставлены муниципалитетам. «Действительно, лыжи – это массовый вид спорта. Каждый школьник и абсолютное большинство студентов встают на лыжи. Кроме того, огромное количество жителей региона выходят на прогулки в выходные дни. У нас традиционно зимой люди ходят через Волгу. В детстве вместе с отцом вставали на лыжи и через реку переходили на другую сторону прогуляться на свежем воздухе, – рассказал Дмитрий Азаров. – С учетом всенародной любви к лыжам, популяризация этого вида спорта очень важна».

Дмитрий Азаров поблагодарил Елену Вяльбе за возможность приехать в регион и поздравил тренера и наставника молодежи, кандидата педагогических наук с Днем учителя. Отдельно губернатор поблагодарил руководителя федерации за ее гражданскую позицию. «Вне всякого сомнения, патриотический настрой очень важен, он вызывает колоссальное уважение, вам за это отдельное спасибо. К вашему слову прислушиваются и на вас равняются», – отметил глава региона.

«Я люблю свою Родину и абсолютно не стесняюсь этого», – заверила Елена Вяльбе.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области