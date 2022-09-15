Я нашел ошибку
Главные новости:
В ноябре 2020 года «Нефтефлот» заключил государственный контракт с ФКУ «Речводпуть» на строительство 8 промерных судов.
Дмитрий Азаров дал старт спуску на воду двух новых судов, построенных самарским заводом «Нефтефлот»
АвтоВАЗа утвердил создание нового кроссовера на платформе Lada Vesta и отдельного семейства автомобилей сегмента В.
Минпромторг: АвтоВАЗ утвердил создание двух новых моделей Lada
В новый пакет санкций вошли свыше 40 физических лиц и более 30 российских структур.
США ввели санкции против Кадырова
"Ребята выполнили свой воинский долг, остались верны присяге".
Елена Лапушкина вручила государственные  награды семьям героев, погибших в ходе спецоперации
Зкспозиция тесно связана с деятельностью Городского молодежного клуба, который известен как ГМК-62.
На площади Славы в Самаре открылась выставка фоторабот «Мы из Куйбышева»
Деловую программу трехдневного события открыла пленарная сессия «Роль инжиниринга в создании электронной аппаратуры и приборов».
В Тольятти проходит Самарский инжиниринговый форум - 2022
Сотрудники Госавтоинспекции разделили школьников на 3 команды: красные, желтые, зеленые, и выдали им маршрутные листы, для прохождения заданий.
В рощинской школе состоялось конкурсно-профилактическое мероприятие «Безопасный город»
Чтобы пройти процедуру без отрыва от работы была организована выездная вакцинация в мобильном фельдшерско-акушерском пункте.
Сотрудники продуктовых магазинов «Магнит» региона прошли вакцинацию в мобильном ФАПе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.78
-0.29
EUR 59.84
-1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников полиции
Самарцам в эколектории расскажут о грибах
В СОУНБ откроется Х Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Елена Лапушкина вручила государственные  награды семьям героев, погибших в ходе спецоперации

15 сентября 2022 18:55
185
"Ребята выполнили свой воинский долг, остались верны присяге".

В четверг, 15 сентября, Глава Самары Елена Лапушкина вручила государственные  награды семьям героев, погибших в ходе специальной военной операции.

«Мне очень сложно сегодня подбирать слова. Вы потеряли своих мужей, своих сыновей. Мы скорбим вместе с вами. Ребята выполнили свой воинский долг, остались верны присяге. Конечно, мы постараемся, чтобы память о них жила. Ваши парни – это теперь небесное войско, которое там наверху нас охраняет и защищает. Наверное, встретившись со своими дедами и прадедами, которые воевали во время Великой Отечественной Войны, смогут им смело рассказать о том, что фашизм снова вернулся и они отдали свои жизни за наши. Ваши ребята заслужили государственные награды. Я со скорбью и честью хочу их вам сегодня вручить», - сказала в своем вступительном слове глава Самары.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина орденом Мужества посмертно награждены ефрейтор Сергей Закиров,  рядовой Дмитрий Лебедев, сержант Дмитрий Юртаев, младший сержант Дмитрий Яйков.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Указами Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина орденом Мужества посмертно и медалью Жукова награжден старший сержант Артем Уманец.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре на одном из зданий появится новый мурал
15 сентября 2022  13:45
В Самаре на одном из зданий появится новый мурал
309
Названы сроки перекрытия Московского шоссе в Самаре
15 сентября 2022  12:33
Названы сроки перекрытия Московского шоссе в Самаре
233
Министры молодежного правительства рассказали о своей работе старшим коллегам
15 сентября 2022  10:44
Министры молодежного правительства рассказали о своей работе старшим коллегам
209
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
14 сентября 2022  13:40
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
726
Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка «Молодежный» в Самаре
14 сентября 2022  11:57
Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка «Молодежный» в Самаре
394
Весь список