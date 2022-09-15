Елена Лапушкина вручила государственные  награды семьям героев, погибших в ходе спецоперации

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В четверг, 15 сентября, Глава Самары Елена Лапушкина вручила государственные награды семьям героев, погибших в ходе специальной военной операции.



«Мне очень сложно сегодня подбирать слова. Вы потеряли своих мужей, своих сыновей. Мы скорбим вместе с вами. Ребята выполнили свой воинский долг, остались верны присяге. Конечно, мы постараемся, чтобы память о них жила. Ваши парни – это теперь небесное войско, которое там наверху нас охраняет и защищает. Наверное, встретившись со своими дедами и прадедами, которые воевали во время Великой Отечественной Войны, смогут им смело рассказать о том, что фашизм снова вернулся и они отдали свои жизни за наши. Ваши ребята заслужили государственные награды. Я со скорбью и честью хочу их вам сегодня вручить», - сказала в своем вступительном слове глава Самары.



За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина орденом Мужества посмертно награждены ефрейтор Сергей Закиров, рядовой Дмитрий Лебедев, сержант Дмитрий Юртаев, младший сержант Дмитрий Яйков.



За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Указами Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина орденом Мужества посмертно и медалью Жукова награжден старший сержант Артем Уманец.

Фото: администрация Самары