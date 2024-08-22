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Эксперты Росатома: у Самарской области большие перспективы

22 августа 2024 17:53
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По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия.

Сегодня в Самаре впервые проходит бизнес-миссия по развитию сотрудничества госкорпорации «Росатом» с Самарской областью. В рамках бизнес-миссии, организованной департаментом по взаимодействию с регионами «Росатома» и правительством Самарской области прошли отраслевые встречи по производственным и научным направлениям.

Основные направления сотрудничества, которые предлагает Росатом, это участие в национальных проектах, оценка и развитие стартап проектов, реализация программ подготовки кадров, развитие научно-технологической базы, участие в формировании и согласовании программ развития регионов.

В Самарской области, по поручению главы региона Вячеслава Федорищева, готовится программа опережающего социально-экономического развития на ближайшие пять лет. Разрабатываемая программа будет учитывать приоритеты развития страны, обозначенные Президентом России Владимиром Путиным, и охватит ключевые сферы экономики региона. Это сохранение населения, повышение благополучия людей, создание условий для развития и реализации потенциала каждого человека, создание комфортной и безопасной среды для жизни, экологическое благополучие, развитие бизнес-среды, технологическое лидерство, развитие туризма и гостеприимства, цифровая трансформация общества и др.

«Такую программу нельзя готовить, не обсуждая ее с ключевыми индустриальными партнерами, которые являются заказчиками той продукции, которая производится территории Самарской области. Компания «Росатом», которая сегодня проводит бизнес-миссию в таком широком масштабе по различным направлениям своей деятельности, это стратегический партнер Самарской области, с которым мы сегодня определим конкретные направления сотрудничества», - подчеркнул врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

Директор департамента поддержки новых бизнесов Росатома Дмитрий Байдаров отметил, что задача региональной повестки госкорпорации - оказание содействия губернаторам в развитии регионов, совместная реализация высокотехнологичных проектов Росатома, доступ к кадровому и инфраструктурному потенциалу и, как итог, устойчивое социально-экономическое развитие региона. Комплексные предложения организаций Росатом включают такие направления как экология, медицина, бережливое производство, аддитивные технологии, инфраструктурные решения.

Эксперты Росатома подчеркивают, что у Самарской области большие перспективы развития промышленности и открытия новых бизнесов. «В настоящее время Вячеслав Федорищев возглавляет комиссию по направлению «Промышленность» в Государственном совете. Бесспорно, это открывает для нас новые горизонты работы, горизонты взаимодействия и развития, как для Самарской области. Мы полагаем, что эта встреча будет полезной как для госкорпорации, так и для Самарской области и, конечно, в первую очередь для жителей региона, с точки зрения консолидации наших усилий, направленных на улучшение качества их жизни, посредством тех компетенций, которые мы можем сейчас предложить», - сказала директор проекта Департамента по взаимодействию с регионами ГК Росатом Светлана Пупынина.

Бизнес-миссия дала возможность специалистам изучить передовой опыт Росатома, который компания готова внедрять на Самарской земле. «В регионе сконцентрировано большое количество частных IT-компаний, которые выросли практически с нуля до федерального и международного уровней, успешно предлагают свои решения на российских и зарубежных рынках. Многие самарские IT-компании уже не первый год плодотворно сотрудничают с предприятиями атомной отрасли. Я уверен, что, объединив потенциал Росатома как высокотехнологичной корпорации и Самарской области как региона с развитым кадровым, промышленным и научно-образовательным потенциалом, мы обеспечим цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики и социальной сфер», - отметил врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия. Развитие партнерских отношений между госкорпорацией «Росатом» и Самарской областью станет частью работы по обеспечению технологического суверенитета России, консолидации усилий власти и бизнеса для достижения национальных целей, а также комплексного социально-экономического развития региона и атомной отрасли страны.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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