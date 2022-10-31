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Эксперты назвали топ главных джоб-фобий в Самаре

31 октября 2022 13:59
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Эксперты назвали топ главных джоб-фобий в Самаре

Самые распространённые джоб-фобии связаны со стремлением качественно выполнить работу и оправдать ожидания коллег. Большинство работников в Самаре (62%) назвали своим главным страхом боязнь не справиться с поставленной задачей и подвести коллектив, 50% переживают забыть что-то важное по работе, а 19% волнуются о потере деловых документов — выяснили эксперты Авито Работы в ходе опроса.

Самые распространённые джоб-фобии

В ходе исследования Авито Работы половина респондентов признались, что периодически переживают на рабочем месте по самым разным поводам. Среди респондентов в Самаре большая часть рабочих страхов связана с нежеланием подводить коллег. Так, чаще всего работники боятся не справиться с поставленными задачами (62%), забыть о чём-то важном (50%) и потерять деловые документы (19%). Ещё 24% опрошенных пугает возможность оказаться в неловкой ситуации на глазах у коллег. В число распространённых джоб-фобий вошли страхи общения с руководством (28%), публичных выступлений и ведения переговоров (18%), а также страх опоздать на важную встречу (18%).

В век цифровых технологий появилась и новая фобия — страх остаться без связи в разгар рабочего дня, который испытывают 13% работников в Самаре. Дополнительным страхом, связанным с рабочими коммуникациями, стала боязнь общения по телефону или видеосвязи (10%).

«Мы проводим значительную часть жизни на работе, и в ней есть место самым разным эмоциям и переживаниям. Однако некоторые страхи и волнения сегодня точно можно с уверенностью отбросить. Например, по данным нашего опроса, 8% людей боятся получить сверхурочную работу. Чтобы развеять сомнения по этому поводу ещё до трудоустройства, на платформе Авито Работа можно почитать отзывы о компании и узнать, компенсируются ли переработки и вовремя ли происходят выплаты. Отзывы доступны во всех объявлениях с отметкой «Есть мнения о работодателе», — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Дело мастера боится: профессиональные страхи

Среди представителей разных профессий зачастую распространены определённые фобии, связанные со спецификой работы. Так, административные сотрудники чаще боятся совершить ошибку и подвести коллег (69%). Они же переживают о потере важных документов (59%). Юристы больше других специалистов волнуются, что могут забыть что-то важное (59%). Неловкие ситуации чаще пугают работников фитнес - и бьюти-индустрии (32%), а публичные выступления — главная фобия сотрудников сферы искусства (31%).

Страху вопреки: как работники борются с джоб-фобиями

В Самаре большинство испытывающих страхи на работе, стараются не думать о них и переключаются на другие дела (46%). Ещё 19% опрошенных предпочитают избегать тревожных ситуаций, а 25% — смело идут навстречу страхам и занимаются именно тем, за что переживают больше всего. Многим в борьбе со страхами помогают справляться отдых (21%) и медитации (22%).

Опрос проведен в октябре 2022 года, в исследовании приняли участие 10 000 респондентов со всей страны. 

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