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Экология через игру: проект Знание.Лекторий вдохновил студентов Самарской области на изучение природы края

2 июня 2025 15:47
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В преддверии Дня эколога активисты Студенческого научного общества ПривГУПС отправились в увлекательное путешествие в рамках проекта РГО. 

Просветительские мероприятия проекта Знание.Лекторий от Общества «Знание» вошли в программу авто-пешеходного маршрута «НЕурок географии» Русского географического общества в Самарской области. В преддверии Дня эколога активисты Студенческого научного общества Приволжского государственного университета путей сообщения (ПривГУПС) отправились в увлекательное путешествие в рамках проекта РГО. 

Интерактивная программа, прошедшая под девизом «О природе — на природе», включала рассказ о достопримечательностях Самары и области, викторину, конкурс мобильной фотографии и экологическую игру, посещение памятника природы регионального значения «Царёв курган» и Царевщинского озера.

Победитель четвертого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор», заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и экология» ПривГУПС Юрий Холопов провёл для участников интерактивную игру-путешествие. Ребята познакомились с особенностями особо охраняемых территорий Самарской области на примере памятника природы «Царёв курган», погрузились в мир уникальной экосистемы региона и узнали о редких видах растений и животных. Каждый мог проверить свои знания по истории и краеведению, используя даже смартфон для поиска ответов. В организации мероприятия также приняли участие представители экологического движения «Широко шагая» — Елена и Дмитрий Жменёвы.

«Мы говорили с ребятами об уникальной природе Самарской области. Лучше всего рассказывать об этом непосредственно на природных объектах. В регионе есть Жигулёвский заповедник имени Спрыгина, национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», а также 210 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Но главное, на чём мы акцентировали внимание, — правила экологического поведения в таких местах», — подчеркнул Юрий Холопов.

Из викторины участники узнали, что Самара, основанная в 1586 году, расположена на левом берегу Саратовского водохранилища, площадь Куйбышева — крупнейшая в России, а здание железнодорожного вокзала со шпилем достигает 101 метра, что является европейским рекордом. Кроме того, им напомнили, что отечественные космонавты отправляются в космос на ракетах, созданных в Самаре, а монумент «Ракета-носитель «Союз»» установлен в городе в 2001 году. Самый массовый советский пассажирский самолёт Ту-154 также был сконструирован здесь. В год 80-летия Победы организаторы особо отметили роль Самары (Куйбышева) как запасной столицы, принявшей эвакуированные предприятия, правительство, дипломатов и театры, включая Большой. Именно в Куйбышеве Дмитрий Шостакович завершил «Седьмую симфонию», впервые исполненную здесь в 1942 году.

Викторина охватила не только историю, но и природные особенности региона, ведь главной целью поездки была популяризация эколого-географических знаний. Участники узнали о Волге и Жигулёвских горах, а некоторые впервые обратили внимание, что контур области напоминает сердце, за что её называют «сердцем России».

Лектор отметил, что «Царёв курган» — гора-останец, некогда часть Жигулёвских гор, но теперь стоящая особняком. Искажённая добычей известняка, она постепенно восстанавливается, в том числе благодаря высадке деревьев и созданию экотропы, по которой и прошли участники.

Елена Жменёва рассказала о краснокнижных видах региона, а ребята делали снимки для конкурса мобильной фотографии в номинациях «Широкий взгляд» и «В деталях». После восхождения на курган они разделились на команды и сыграли в настольную игру «Широко шагая», разработанную при поддержке Росмолодёжи. Игра помогла изучить флору и фауну области, правила сортировки отходов и основы экологической ответственности.

Юрий Холопов подчеркнул, что такие игры — не только развлечение, но и образовательный инструмент. Участники решали экологические задачи, предлагали свои идеи и учились ценить вклад каждого в защиту природы. По его словам, подобные мероприятия повышают осведомлённость студентов, что в будущем поможет подготовить специалистов, способных сохранять природные богатства страны.
В настоящее время продолжается прием заявок на пятый сезон проекта Знание.Лектор. 

 

Фото: пресс-служба Общества «Знание»

Теги: Самара

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