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Дмитрий Азаров побывал в лагере «Юность» и проверил  организацию детского отдыха

10 июня 2021 15:17
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Сейчас в лагере оздоравливается 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет.

10 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в детском центре «Юность» и проверил, как в этом году организована летняя оздоровительная кампания.

Особое внимание при организации летнего детского отдыха уделяется вопросам обеспечения безопасности детей.

«Оздоровительная кампания проходит в особых условиях. Угроза распространения коронавирусной инфекции заставляет нас быть максимально внимательными, острожными, сделать все необходимое для защиты здоровья людей – детей и педагогического состава. Была проведена огромная подготовительная работа», — отметил губернатор.

Все смены в текущем году пройдут в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Об этом сообщил первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский:

«Все объекты детского отдыха работают в режиме обсервации, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией. В целях соблюдения норм социального дистанцирования сокращено количество отдыхающих — загрузка составляет 75 %. Заезд всех детей осуществляется одномоментно. Из программы исключаются массовые мероприятия и родительские дни. Перед началом смены все работники детских лагерей должны сдать тест на COVID-19 и привиться от различных видов инфекций».

Первая смена в детском оздоровительном центре «Юность» городского округа Самара началась с 1 июня. Всего их будет проведено 5. Сейчас в лагере оздоравливается 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет.

Об организации отдыха детей рассказал директор детского оздоровительного центра «Юность» Игорь Устинов: 

«На территории приняты все меры по обеспечению безопасности детей. В настоящее время проходит профильная смена: заехали воспитанники юнармейских отрядов и кадетских подразделений. Ребята проходят военно-спортивную подготовку, укрепляют здоровье и отдыхают».  

Дминрий Азаров подчеркнул, что очень важно реагировать на обращения и жалобы родителей и детей. Для это предпринимаются дополнительные контрольные меры.

«Сейчас, во время первой смены, мы ревизируем достижения, смотрим есть ли какие-то отклонения, жалобы от родителей или детей. Жалобы бывают разнообразными. Иногда просто ребенок после занятий чуть позже пришел в столовую, и еда уже холодная. Конечно, на это надо отреагировать, и директору лагеря, и педагогическому составу нужно за этим внимательно следить», — отметил губернатор.

Кроме того, глава региона обратил внимание на позитивные перемены, которые происходят в лагере. 10 лет назад, когда Дмитрий Азаров был мэром Самары, он приезжал в «Юность». Участником той встречи был воспитанник центра, а сейчас один из инструкторов, руководитель смены Игорь Коннов. Он подарил главе региона памятную фотографию, сделанную десять лет назад.

«Рад убедиться, что здесь детям нравится, что лагерь меняется, и ребята, которые готовят себя для служения Родине, для службы в армии, получают здесь необходимые навыки, — отметил Губернатор. — Для этого здесь есть все необходимые. Но и есть что добавить».

Дмитрий Азаров проговорил с директором детского оздоровительного центра «Юность» поставку дополнительного оборудования уже в текущем году, а с руководством областного центра обсудил проект дальнейшей реконструкции лагеря «Юность».

«Многие дети приезжают к нам каждый год. Мы видим, как они растут в нашем лагере. Родители с удовольствием отправляют их сюда», — рассказал Игорь Устинов.

Дмитрий Азаров пообщался с воспитанниками и пожелал ребятам хорошего отдыха: «Желаю набраться здоровья, подрасти и с новыми силами приниматься за учебу. Но до этого еще есть время отдохнуть и провести это лето с пользой на нашей прекрасной самарской земле», — пожелал ребятам губернатор.

В Самарской области у родителей есть возможность приобретения льготных путевок для детей на время каникул. Оплата родительского взноса составляет 40% от стоимости путевки — от 6 852 рублей до 8 565 рублей для летних загородных лагерей. В санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия льгота составляет 50 % от стоимости путевки, или 12 906 рубля. При этом путевки для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставляются бесплатно через комплексные центры социального обслуживания населения Самарской области.

Также в регионе с 25 мая стартовала программа детского туристического кэшбэка, инициированная Президентом страны. В ней приняли участие 11 объектов детского отдыха Самарской области. Список лагерей-участников программы детского туристического кешбэка можно найти на портале мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря».

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров лагере «Юность» посетил

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