Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Ивана Николаевича Соловьева

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Почетный гражданин Самарской области и Клявлинского района скончался в возрасте 77 лет. Иван Соловьев исполнял обязанности главы района с 1991 по 2022 год.

- Вся трудовая деятельность Ивана Николаевича связана с самарской землей. Его талант руководителя, принципиальность, бескомпромиссность, активная гражданская позиция снискали ему искреннее уважение наших земляков, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул: Иван Соловьев внес огромный вклад в развитие регионального АПК, целенаправленно занимался вопросами обеспечения продовольственной безопасности губернии.

- Вся его яркая жизнь была наполнена преданным служением людям, Самарской области. Горько сознавать, что теперь этого деятельного, неравнодушного к проблемам жителей губернии человека нет с нами. Вместе с родными и близкими Ивана Николаевича Соловьева мы скорбим в связи с постигшей нас тяжелой утратой.

Прощание с Иваном Николаевичем Соловьевым состоится в Клявлине 28 декабря в 12:00 в храме в честь святого равноапостольного князя Владимира по ул. Советской, 36б.