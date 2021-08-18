Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

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Развитие доступного спорта и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - с такими вопросами к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову обратились жители региона на личном приеме 17 августа.

С предложением по развитию в Самарской области баскетбола среди инвалидов к губернатору обратился мастер спорта по баскетболу на колясках, заслуженный тренер Республики Татарстан Василий Кочетков. В нашем регионе баскетболом занимается более 34 тыс. человек - это один из лучших показателей в России. При этом баскетбол на колясках развит недостаточно, считает Кочетков.



- Хотим с вашей поддержкой создать такую команду в Самаре. Потому что Самарская область славится своими баскетбольными традициями, - отметил Василий Кочетков.



По данным министра спорта Самарской области Сергея Кобылянского, сейчас на любительском уровне баскетболом занимаются 12 инвалидов-колясочников, но желающих гораздо больше. Губернатор поручил проанализировать, сколько людей с ограниченными возможностями здоровья хотят заниматься баскетболом, сколько спортивных залов готовы принимать таких людей, сколько спортивных площадок под это приспособлено.



- Мы, безусловно, должны создавать возможности для людей, которые хотят заниматься этим видом спорта. Но мы должны по всем муниципалитетам понимать, какой запрос на это есть, какие залы для этого приспособлены. Вот такой анализ нужно сначала сделать, - поставил задачу глава региона.



С жилищным вопросом к губернатору обратился настоятель нефтегорского храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость" Александр Феоктистов. 19 апреля этого года его дом пострадал от пожара, который начался с возгорания хозяйственной постройки у соседей. Почти мгновенно огонь охватил внутренние помещения дома Александра. Теперь семья Феоктистова, включая жену и четырех детей, временно живет у прихожан настоятеля.



- В тот день мы из роддома приехали домой с двумя малышами, которые у нас родились, и случилось такое. Слава Богу, мы успели выбежать и спасти детей, - рассказал Александр.



Уровень дохода семьи не позволяет купить новое жилье. Поэтому Дмитрий Азаров распорядился помочь настоятелю, рассчитав стоимость квадратного метра сгоревшего жилья и выплатив погорельцам необходимую для восстановления дома сумму. Александр Феоктистов намерен отстроить дом заново. При этом его семье уже оказывается вся необходимая поддержка со стороны министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, передает sova.info.

Фото: Юлия Рубцова/sova.info