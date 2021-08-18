Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

Я нашел ошибку
Главные новости:
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс
В день открытия 19 августа с 13.00 до 17.00 вход на вставку будет бесплатным. 
В Музее имени Алабина завтра открывается выставка работ уникального самарского иконописца Журавлева
При этом у туриста с собой не было еды и воды, а телефон разрядился. Выбираться ему пришлось самостоятельно.
На Камчатке турист группы, два члена которой погибли, провел ночь рядом с телом погибшего на вулкане депутата
Мошенники подделывают документы медучреждений, на которые появился спрос. Приобрести поддельный документ несложно - предложений множество.
ГУ МВД СО: подлинные медицинские справки нельзя купить в Интернете
Мужчина осуждён в Санкт-Петербурге за грабеж и скрывался от наказания.
Самарца, находившегося в федеральном розыске, задержали в Тольятти сотрудники Росгвардии
В течение 2021 года количество оборотных кредитов Сбера для бизнеса, одобряемых онлайн в течение семи минут, составило более четырёх тысяч.
Искусственный интеллект Сбера одобрил кредиты бизнесу на сумму более 620 млрд рублей 
Он госпитализирован.
В Сызрани мотоциклист без прав попал в ДТП
Денежные призы будут зачисляться на карты "Мир".
В России разыграют призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.48
0.09
EUR 86.48
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Поехали!»: журналисты и блогеры посетят базу проекта Active Time
В регионе проходит широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!»
В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

18 августа 2021 10:42
172
Развитие доступного спорта и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - с такими вопросами к губернатору обратились жители региона.

Развитие доступного спорта и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - с такими вопросами к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову обратились жители региона на личном приеме 17 августа.

С предложением по развитию в Самарской области баскетбола среди инвалидов к губернатору обратился мастер спорта по баскетболу на колясках, заслуженный тренер Республики Татарстан Василий Кочетков. В нашем регионе баскетболом занимается более 34 тыс. человек - это один из лучших показателей в России. При этом баскетбол на колясках развит недостаточно, считает Кочетков.

- Хотим с вашей поддержкой создать такую команду в Самаре. Потому что Самарская область славится своими баскетбольными традициями, - отметил Василий Кочетков.

По данным министра спорта Самарской области Сергея Кобылянского, сейчас на любительском уровне баскетболом занимаются 12 инвалидов-колясочников, но желающих гораздо больше. Губернатор поручил проанализировать, сколько людей с ограниченными возможностями здоровья хотят заниматься баскетболом, сколько спортивных залов готовы принимать таких людей, сколько спортивных площадок под это приспособлено.

- Мы, безусловно, должны создавать возможности для людей, которые хотят заниматься этим видом спорта. Но мы должны по всем муниципалитетам понимать, какой запрос на это есть, какие залы для этого приспособлены. Вот такой анализ нужно сначала сделать, - поставил задачу глава региона.

С жилищным вопросом к губернатору обратился настоятель нефтегорского храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость" Александр Феоктистов. 19 апреля этого года его дом пострадал от пожара, который начался с возгорания хозяйственной постройки у соседей. Почти мгновенно огонь охватил внутренние помещения дома Александра. Теперь семья Феоктистова, включая жену и четырех детей, временно живет у прихожан настоятеля.

- В тот день мы из роддома приехали домой с двумя малышами, которые у нас родились, и случилось такое. Слава Богу, мы успели выбежать и спасти детей, - рассказал Александр.

Уровень дохода семьи не позволяет купить новое жилье. Поэтому Дмитрий Азаров распорядился помочь настоятелю, рассчитав стоимость квадратного метра сгоревшего жилья и выплатив погорельцам необходимую для восстановления дома сумму. Александр Феоктистов намерен отстроить дом заново. При этом его семье уже оказывается вся необходимая поддержка со стороны министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, передает sova.info.

 

Фото: Юлия Рубцова/sova.info

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров прием граждан

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021, 09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества. Политика
494
Александр Живайкин рассказал, что почти 11 тысяч жителей региона внесли свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии.
06 августа 2021, 20:23
Дмитрий Азаров провел встречу с Александром Живайкиным
Александр Живайкин рассказал, что почти 11 тысяч жителей региона внесли свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии. Политика
1859
Спортсмены вернулись домой буквально на днях, по их словам, на Родине их ожидал самый восторженный прием. 
06 августа 2021, 14:10
Дмитрий Азаров и Елена Шмелева встретились с призёрами Олимпийских игр 2020
Спортсмены вернулись домой буквально на днях, по их словам, на Родине их ожидал самый восторженный прием.  Общество
1516
В центре внимания
Развитие доступного спорта и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - с такими вопросами к губернатору обратились жители региона.
18 августа 2021  10:42
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
167
Несмотря на сложный год, дефицит рабочей силы, увеличение стоимости строительных материалов, в целом реализация нацпроектов идет лучше, чем в прошлом году.
17 августа 2021  23:34
На заседании облправительства обсудили реализацию нацпроектов в регионе
551
За три года парк школьных автобусов в Самарской области полностью приведён в нормативное состояние.
17 августа 2021  15:32
Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов
674
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
493
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
16 августа 2021  19:01
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
813
Весь список