Дмитрий Азаров пригласил к сотрудничеству представителей бизнеса из стран-членов ШОС

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В среду, 29 сентября, в Челябинске состоялся II Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В нее входит 8 стран: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Участие в событии международного масштаба в режиме видеоконференции принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На ХХ Саммите ШОС, который прошел в Душанбе, была принята декларация о развитии более тесного сотрудничества между регионами стран-участников организации по различным направлениям: от промышленности до культуры и туризма.

В рамках пленарного заседания форума участники обсудили перспективные направления развития сотрудничества и обменялись идеями. «ШОС на сегодняшний день – один из ключевых факторов обеспечения безопасности в регионах, а если говорить более широко, то всего Европейского континента. Организация создает условия для того, чтобы решать совместными усилиями задачи по социально-экономическому развитию наших стран, особенно в период пандемии», – отметил специальный представитель Президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Глава Самарского региона отметил важность проведения форума в реалиях нового времени, особых эпидемиологических условиях. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сотрудничество области со странами ШОС успешно развивается.

«Мы фиксируем увеличение общего объема внешнеторгового оборота Самарской области со странами-членами ШОС не только в текущем году по сравнению с 2020, но даже по сравнению с 2019», – отметил Дмитрий Азаров.

Он привел в пример взаимодействие с Узбекистаном, которое уже ознаменовалось ростом объема внешней торговли – на 20% и увеличению экспорта – на 26%. «Особенно эффективной стала работа по развитию системных поставок сельскохозяйственной продукции и строительства оптово-распределительных центров с нашими друзьями и партнерами.

Такие центры появились в Ташкенте – «Ruz Trader» и в Самаре – «Азия – Инвест», – напомнил губернатор. – Успешно реализуются совместные проекты в сфере автомобилестроения. АВТОВАЗ – наша особая гордость. И я очень рад тому, что с нашими партнерами это сотрудничество успешно развивается, в частности в сентябре текущего года началась сборка автомобилей LADA совместно с нашими партнерами из Узбекистана».

Широкая линейка LADA благодаря давним связям и дружеским отношениям производится сегодня и в Казахстане. «Новый партнер АВТОВАЗа – «СарыаркаАвтоПром» – начал выпуск в Костанае широкой линейки LADA в объемах, которые будут необходимы для местного рынка и в полном соответствии с действующей в Республике законодательной и нормативной базой», – напомнил руководитель области.

Самарская область имеет прочные отношения со многими регионами Китая. КНР занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров нашего региона. «Объем внешнеторгового оборота Самарской области с Китайской Народной Республикой за январь-июль текущего года вырос на 60%. Значительных результатов мы добились и в реализации совместных инвестиционных проектов», – отметил Дмитрий Азаров и напомнил о сотрудничестве регионов двух стран в формате «Волга-Янцзы», благодаря которому проводятся, в том числе, молодежные форумы. В Самарской области все больше студентов и школьников познают основы китайского языка, изучают древнюю культуру КНР.

«Мы готовы и дальше активно развивать взаимодействие с регионами всех стран ШОС по самым разным направлениям. Конечно, такое сотрудничество и сейчас есть, но мы хотели бы, чтобы оно стало более тесным», – акцентировал внимание участников форума губернатор Самарской области.

Опорные вузы региона готовы реализовывать совместные программы обучения, проекты в инновационной сфере, осуществлять обмен преподавателями и студентами. Существенным подспорьем в развитии науки и технологий, по мнению Дмитрия Азарова, может стать сотрудничество в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего», который по итогам работы в прошлом году Правительством России признан одним из лучших в стране среди других десяти созданных НОЦ.

«Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», который создан на территории Самарской области, объединяет уже 6 регионов России, сотрудничает с университетами Белоруссии. И мы предлагаем организовать сотрудничество с коллегами стран ШОС, – вышел с инициативой Дмитрий Азаров. – Я предлагаю нашим партнерам направить совместные усилия на разработку передовых производственных технологий, материалов, формирование высокотехнологичных рынков, разработки в сфере аэрокосмического кластера, водородных технологий, умного агро, основные перспективные направления нашего Научно-образовательного центра».

Еще одно стратегически важное направление, на котором акцентировал внимание Глава региона, – инфраструктурное развитие. «Уже в ближайшей перспективе Самарская область станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Полным ходом – в соответствии с графиком – ведется строительство нового моста через самую крупную реку Европы, через Волгу. Уже 30% этого моста построили. Строим еще 100 км новой трассы в рамках международного транспортного маршрута и планируем, что в 2024 году этот объект будет полностью готов», – добавил Дмитрий Азаров.

Это позволит региону воспользоваться колоссальным потенциалом межгосударственного и межрегионального взаимодействия, укрепить свои позиции в качестве крупнейшего транспортно-логистического центра страны. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства.

Этот новый маршрут пройдет через ключевые объекты сложившейся и эффективно работающей инвестиционной и инновационной инфраструктуры Самарской области: в непосредственной близости с ОЭЗ «Тольятти», которая входит в тройку лучших ОЭЗ страны и в ТОП-10 лучших инвестиционных площадок России, а также вдоль территории опережающего развития «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина».

«Приглашаем наших партнеров рассмотреть возможность усиления своего присутствия на наших площадках, открытия новых производств на льготных, комфортных, преференциальных условиях. «Зеленый коридор» обязуемся обеспечить»! – заверил Дмитрий Азаров.

Завершая выступление, губернатор пригласил всех участников форума посетить Самарскую область, чтобы познакомиться с уникальными природными и историческими ценностями, достопримечательностями и возможностями региона, где развит медицинский, экологический и промышленного туризм.

«Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, стали новым вызовом для нашего сотрудничества. Считаю крайне важным на площадках форума и в период между заседаниями очень внимательно обсудить возможности сотрудничества в этих непростых условиях. Межрегиональное сотрудничество стран ШОС, имеет взаимовыгодную основу. Это способствует не только экономическому сближению регионов, но и сближению народов, взаимопроникновению культур, знакомству с национальными традициями, что крайне важно для нашего многонационального региона. Уверен, что Форум регионов является эффективной площадкой для расширения сотрудничества между странами ШОС и очень рад тому, что мы имеем возможность обсудить текущее положение дел, наметить планы на будущее», – резюмировал Дмитрий Азаров.