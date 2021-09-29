Я нашел ошибку
Главные новости:
Футболистов сопровождали их вторые половинки.
Футболисты "Крыльев Советов" помогли ветеринарному центру "Флагманвет"
В Челябинске состоялся II Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Дмитрий Азаров пригласил к сотрудничеству представителей бизнеса из стран-членов ШОС
Токсиколог подчеркнул, что симптоматика в том числе зависит от вида гриба, который был употреблен в пищу.
Токсиколог рассказал, как следует действовать при отравлении грибами
Все желающие, не  зависимо от места жительства, могут активно принять в нем участие.
Четвертый "Яблочный фест" собирает друзей
На протяжении полугода сотрудники предприятия занимались оптимизацией изготовления металлоконструкций.
Благодаря нацпроекту в Новокуйбышевске ООО «НОВА» ускорило производство металлоконструкций
Сегодня в филиале «Нестле» в Самаре состоялось знаковое событие – запуск обновленной современной линии по переработке какао-бобов.
Дмитрий Азаров дал старт работе обновленной линии по переработке какао-бобов на фабрике «Нестле» в Самаре
К выплатам социального характера относятся денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского
Социальные выплаты обладают иммунитетом
В полиции подчеркнули, что благодаря оперативным поискам здоровье заблудившихся не пострадало.
В подмосковной Истре полицейские спасли заблудившихся в лесу бабушку и двух 3-летних ее внучек
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
0.25
EUR 84.88
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 октября в самарском зоопарке отметят "Всемирный день животных"
Знаменитый ресторатор Константин Ивлев посетил Губернский рынок Самары
Самарские школьники пришли в гости к транспортному ОМОНу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров пригласил к сотрудничеству представителей бизнеса из стран-членов ШОС

29 сентября 2021 19:56
90
В Челябинске состоялся II Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В среду, 29 сентября, в Челябинске состоялся II Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В нее входит 8 стран: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Участие в событии международного масштаба в режиме видеоконференции принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На ХХ Саммите ШОС, который прошел в Душанбе, была принята декларация о развитии более тесного сотрудничества между регионами стран-участников организации по различным направлениям: от промышленности до культуры и туризма.

В рамках пленарного заседания форума участники обсудили перспективные направления развития сотрудничества и обменялись идеями. «ШОС на сегодняшний день – один из ключевых факторов обеспечения безопасности в регионах, а если говорить более широко, то всего Европейского континента. Организация создает условия для того, чтобы решать совместными усилиями задачи по социально-экономическому развитию наших стран, особенно в период пандемии», – отметил специальный представитель Президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Глава Самарского региона отметил важность проведения форума в реалиях нового времени, особых эпидемиологических условиях. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сотрудничество области со странами ШОС успешно развивается.

«Мы фиксируем увеличение общего объема внешнеторгового оборота Самарской области со странами-членами ШОС не только в текущем году по сравнению с 2020, но даже по сравнению с 2019», – отметил Дмитрий Азаров.

Он привел в пример взаимодействие с Узбекистаном, которое уже ознаменовалось ростом объема внешней торговли – на 20% и увеличению экспорта – на 26%. «Особенно эффективной стала работа по развитию системных поставок сельскохозяйственной продукции и строительства оптово-распределительных центров с нашими друзьями и партнерами.

Такие центры появились в Ташкенте – «Ruz Trader» и в Самаре – «Азия – Инвест», – напомнил губернатор. – Успешно реализуются совместные проекты в сфере автомобилестроения. АВТОВАЗ – наша особая гордость. И я очень рад тому, что с нашими партнерами это сотрудничество успешно развивается, в частности в сентябре текущего года началась сборка автомобилей LADA совместно с нашими партнерами из Узбекистана».

Широкая линейка LADA благодаря давним связям и дружеским отношениям производится сегодня и в Казахстане. «Новый партнер АВТОВАЗа – «СарыаркаАвтоПром» – начал выпуск в Костанае широкой линейки LADA в объемах, которые будут необходимы для местного рынка и в полном соответствии с действующей в Республике законодательной и нормативной базой», – напомнил руководитель области.

Самарская область имеет прочные отношения со многими регионами Китая. КНР занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров нашего региона. «Объем внешнеторгового оборота Самарской области с Китайской Народной Республикой за январь-июль текущего года вырос на 60%. Значительных результатов мы добились и в реализации совместных инвестиционных проектов», – отметил Дмитрий Азаров и напомнил о сотрудничестве регионов двух стран в формате «Волга-Янцзы», благодаря которому проводятся, в том числе, молодежные форумы. В Самарской области все больше студентов и школьников познают основы китайского языка, изучают древнюю культуру КНР.

«Мы готовы и дальше активно развивать взаимодействие с регионами всех стран ШОС по самым разным направлениям. Конечно, такое сотрудничество и сейчас есть, но мы хотели бы, чтобы оно стало более тесным», – акцентировал внимание участников форума губернатор Самарской области.

Опорные вузы региона готовы реализовывать совместные программы обучения, проекты в инновационной сфере, осуществлять обмен преподавателями и студентами. Существенным подспорьем в развитии науки и технологий, по мнению Дмитрия Азарова, может стать сотрудничество в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего», который по итогам работы в прошлом году Правительством России признан одним из лучших в стране среди других десяти созданных НОЦ.

«Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», который создан на территории Самарской области, объединяет уже 6 регионов России, сотрудничает с университетами Белоруссии. И мы предлагаем организовать сотрудничество с коллегами стран ШОС, – вышел с инициативой Дмитрий Азаров. – Я предлагаю нашим партнерам направить совместные усилия на разработку передовых производственных технологий, материалов, формирование высокотехнологичных рынков, разработки в сфере аэрокосмического кластера, водородных технологий, умного агро, основные перспективные направления нашего Научно-образовательного центра».

Еще одно стратегически важное направление, на котором акцентировал внимание Глава региона, – инфраструктурное развитие. «Уже в ближайшей перспективе Самарская область станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Полным ходом – в соответствии с графиком – ведется строительство нового моста через самую крупную реку Европы, через Волгу. Уже 30% этого моста построили. Строим еще 100 км новой трассы в рамках международного транспортного маршрута и планируем, что в 2024 году этот объект будет полностью готов», – добавил Дмитрий Азаров.

Это позволит региону воспользоваться колоссальным потенциалом межгосударственного и межрегионального взаимодействия, укрепить свои позиции в качестве крупнейшего транспортно-логистического центра страны. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства.

Этот новый маршрут пройдет через ключевые объекты сложившейся и эффективно работающей инвестиционной и инновационной инфраструктуры Самарской области: в непосредственной близости с ОЭЗ «Тольятти», которая входит в тройку лучших ОЭЗ страны и в ТОП-10 лучших инвестиционных площадок России, а также вдоль территории опережающего развития «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина».

«Приглашаем наших партнеров рассмотреть возможность усиления своего присутствия на наших площадках, открытия новых производств на льготных, комфортных, преференциальных условиях. «Зеленый коридор» обязуемся обеспечить»! – заверил Дмитрий Азаров.

Завершая выступление, губернатор пригласил всех участников форума посетить Самарскую область, чтобы познакомиться с уникальными природными и историческими ценностями, достопримечательностями и возможностями региона, где развит медицинский, экологический и промышленного туризм.

«Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, стали новым вызовом для нашего сотрудничества. Считаю крайне важным на площадках форума и в период между заседаниями очень внимательно обсудить возможности сотрудничества в этих непростых условиях. Межрегиональное сотрудничество стран ШОС, имеет взаимовыгодную основу. Это способствует не только экономическому сближению регионов, но и сближению народов, взаимопроникновению культур, знакомству с национальными традициями, что крайне важно для нашего многонационального региона. Уверен, что Форум регионов является эффективной площадкой для расширения сотрудничества между странами ШОС и очень рад тому, что мы имеем возможность обсудить текущее положение дел, наметить планы на будущее», – резюмировал Дмитрий Азаров.

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня в филиале «Нестле» в Самаре состоялось знаковое событие – запуск обновленной современной линии по переработке какао-бобов.
29 сентября 2021, 17:12
Дмитрий Азаров дал старт работе обновленной линии по переработке какао-бобов на фабрике «Нестле» в Самаре
Сегодня в филиале «Нестле» в Самаре состоялось знаковое событие – запуск обновленной современной линии по переработке какао-бобов. Экономика
207
Законодательный орган региона обновился больше чем наполовину – 27 человек из 50 не избирались в предыдущем созыве и приступили к работе в качестве депутатов.
28 сентября 2021, 18:19
Дмитрий Азаров: «Потенциал Самарской губернской думы 7-го созыва очень велик»
Законодательный орган региона обновился больше чем наполовину – 27 человек из 50 не избирались в предыдущем созыве и приступили к работе в качестве депутатов. Политика
603
Муниципалитеты будут вводить дополнительные ограничительные меры с учетом эпидситуации на своей территории.
27 сентября 2021, 20:51
 Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
Муниципалитеты будут вводить дополнительные ограничительные меры с учетом эпидситуации на своей территории. Здравоохранение
1833
В центре внимания
В Челябинске состоялся II Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
29 сентября 2021  19:56
Дмитрий Азаров пригласил к сотрудничеству представителей бизнеса из стран-членов ШОС
88
Сегодня в филиале «Нестле» в Самаре состоялось знаковое событие – запуск обновленной современной линии по переработке какао-бобов.
29 сентября 2021  17:12
Дмитрий Азаров дал старт работе обновленной линии по переработке какао-бобов на фабрике «Нестле» в Самаре
214
В Самаре перенесли две остановки общественного транспорта
29 сентября 2021  13:39
В Самаре перенесли две остановки общественного транспорта
301
С октября в Самаре дачные автобусы будут ходить только по выходным дням
29 сентября 2021  11:41
С октября в Самаре дачные автобусы будут ходить только по выходным дням
403
Законодательный орган региона обновился больше чем наполовину – 27 человек из 50 не избирались в предыдущем созыве и приступили к работе в качестве депутатов.
28 сентября 2021  18:19
Дмитрий Азаров: «Потенциал Самарской губернской думы 7-го созыва очень велик»
603
Весь список