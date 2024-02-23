Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

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Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот всенародный праздник – дань глубокого уважения и самой искренней благодарности всем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, исполнял свой воинский долг в локальных войнах и конфликтах, и кто сегодня с оружием в руках защищает нашу Родину.

Вооруженные Силы России всегда были гарантом свободы, независимости и территориальной целостности нашей державы. И сегодня Армия и Флот надежно обеспечивают национальные интересы Российского государства, безопасность и благополучие граждан.

Новое поколение защитников Отечества унаследовало лучшие качества наших предков – любовь к Родине, преданность народу, высокий боевой дух, готовность к самопожертвованию. Особенно ярко эти качества проявляются в ходе проведения специальной военной операции. Как их деды и прадеды, наши воины героически сражаются на поле боя во имя торжества правды и справедливости. Уверен, что единство армии и народа, консолидация российского общества вокруг Президента, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина помогут нам одержать Победу в противостоянии с нацистским киевским режимом и его западными покровителями, продемонстрировать всему миру, что никому не по силам покорить Россию.

Мы непременно отстоим наше право жить и трудиться на родной земле в соответствии с традициями и ценностями, которые составляют основу российской цивилизации и нашей национальной идентичности, обеспечим достойное, безопасное будущее для наших детей.

Самарская область всегда была и остается опорным регионом России. В этом, дорогие земляки, — заслуга каждого из вас. Хочу от всего сердца поблагодарить вас за труд на благо Самарского края и всей нашей страны, за вклад в укрепление обороноспособности государства, поддержку участников СВО, заботу о семьях военнослужащих.

Особую благодарность хотел бы выразить нашим героям, которые отстаивают все, что дорого для нас и свято, на передовой, семьям защитников, волонтерам, оказывающим помощь военным и их близким, специалистам, восстанавливающим мирную жизнь на освобожденных территориях.

Я горд тем, что в эти трудные для страны времена наши земляки демонстрируют единство в мыслях и действиях, кровную связь с героическим поколением ветеранов, сокрушивших фашизм, понимание своей ответственности за судьбу нашей Отчизны.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров