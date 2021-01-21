Для водителей приготовили важное изменение. Оно коснется покупки машин

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Минцифры обещает запустить с 1 мая 2021 года сервис продажи и покупки автомобилей на государственном портале Госуслу, передает РБК.

Сделать это смогут только пользователи с верифицированными аккаунтами. На Госуслугах уже есть соответствующие разделы, в которых прописан порядок действий и все необходимые для процедуры документы. По мнению создателей новой услуги, купля/продажа автомобилей с пробегом через государственных портал гарантирует безопасность сделки для обеих сторон.



Проект приказа, расширяющий функционал единого портала государственных услуг, уже готов. Приказ предусматривает в том числе и сделки с созданием электронных документов. На сегодняшний день при продаже автомобиля с пробегом используются бумажные договоры, которые участники сделки могут заполнить от руки. Но с мая заполнять вообще ничего не придется, продавцу будет достаточно нажать соответствующую кнопку на Госуслугах и все данные загрузятся в ДКП автоматически. После чего документ будет закреплен электронной подписью. Но есть несколько нюансов.



Плюсы ДКП на Госуслугах

Для граждан, которые постоянно пользуются порталом Госуслуг и имеют верифицированный аккаунт, новая услуга, безусловно, упростит процедуру покупки или продажи машины. Но только если второй участник сделки окажется таким же активным пользователем портала. Преимущество оформления сделки через Госуслуги в том, что все данные об автомобиле, его владельце, техническом состоянии и всех задолженностях автоматически становятся видны второму участнику сделку. По данным Минцифры, перед оформлением, покупатель может ознакомиться со всей информацией о машине.

Фото: РБК





