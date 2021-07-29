Что изменится в жизни россиян в августе

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В России в августе вступят в силу несколько новых законов, передает РИА Новости. Полный перечень представлен на сайте Госдумы.

"Спортивный" вычет

Россияне смогут получать налоговый вычет на занятия спортом, однако сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не может превышать 120 тысяч рублей в год.

Отмечается, что новая мера будет распространяться как на самих граждан, так и на их детей.

Вычет коснется доходов, полученных с 1 января 2022 года.

Дальневосточный гектар

Участники программы "Дальневосточный гектар", которые успели освоить полученную землю, оформить ее в собственность или аренду, получат право на дополнительный участок.

Законы об охоте и животном мире

Главы регионов смогут сами определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.

Запрет на охоту вступает в силу, если наблюдается постоянное значительное снижение численности какого-либо вида в течение не менее трех лет.

Кроме того, начинает действовать положение о государственном кадастре животного мира.

Изменения в налоговых выплатах

Прежде всего физлица, не являющиеся налоговыми резидентами в России, освобождаются от выплаты части налогов на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг.

С августа сдвигаются даты уплаты налога на прибыль для организаций культуры. Это касается библиотек, архивов, музеев и других учреждений. Они также больше не должны выплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль за 2020-2021 годы.

Регионы получат право устанавливать пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.

Оформление ОСАГО

В последний месяц лета автомобилистов освободят от обязанности предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора ОСАГО.

Ограничения для иностранных страховщиков

Иностранные страховые компании и их сотрудники будут нести ответственность за необоснованный отказ заключить публичный договор страхования и навязывание дополнительных услуг.

Лица без гражданства

Люди без гражданства, находящиеся в России, будут получать временные удостоверения личности сроком на десять лет.

Если обладатель документа получит иностранное гражданство или ВНЖ, то удостоверение аннулируют, а бывший владелец должен будет выехать из России в течение 15 дней.

Аннулирование также возможно в случае предоставления неверных сведений или подачи поддельных документов.

Звуковая реклама

В августе вступает в силу запрет на распространение звуковой рекламы с использованием колонок и другой техники, монтируемой на крыши и стены.

Обязанности нотариусов

Нотариусов, засвидетельствовавших подлинность подписи на заявлении о регистрации юридического лица и ИП, обяжут отправлять его и другие необходимые документы в тот же день в регистрирующий орган.

Процедура будет производиться в электронном формате.

Визы для иностранцев

Иностранные граждане смогут получить российскую визу сроком на полгода. Для этого им следует забронировать жилье, входящее в единый перечень классифицированных гостиниц, или предъявить приглашение от туроператора из специального единого реестра.

Фото из открытых источников