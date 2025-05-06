Более 175 тысяч самарцев проголосовали за объекты благоустройства

Уже более 175 тысяч жителей Самарской области сделали свой выбор в пользу одной из предложенных общественных территорий. Жители региона выбрали парки, скверы и другие места отдыха, которые планируется обновить в ближайшие годы.
В этом году на голосование вынесено 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.
Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Благоустройство дворовых и общественных территорий меняет облик населенных пунктов, улучшает качество жизни граждан в муниципалитетах. Благодаря этой работе в регионах создаются новые точки притяжения людей, что также стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, а также рост внутреннего туризма. Важно, что инициаторами изменений и формирования комфортной городской среды становятся и сами жители», – отметил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.
Количество жителей региона, участвующих в голосовании, постоянно растет. Люди видят, что национальный проект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными.
«2024 год задал нам высокий темп работы: более 400 тысяч самарцев высказали своё мнение и выбрали 50 общественных пространств для благоустройства. Уже в этом году начнётся обновление ключевых зон наших городов: в Самаре — сквер по Зубчаниновскому шоссе, сквер Экономистов и парк Щорса, а в Тольятти продолжит меняться облик набережной Комсомольского района, парка Центрального района и парка Победы», — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Всего в Самарской области за 6 лет реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» свой вид изменили к лучшему 1825 дворовых и 912 общественных территорий.
Принять участие в голосовании и отдать голос за выбранный объект может любой житель страны старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Для участия в голосовании необходимо иметь учетную запись на Госуслугах. Также проголосовать можно при помощи волонтеров в общественных местах и в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе».