Благотворительный вечер АНО "Территория Добра" пройдет для партнёров проекта "Путевка в жизнь"

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28 сентября состоится благотворительный вечер, посвященный презентации проекта "Путевка в жизнь". Цель мероприятия-осветить перспективы наставничества для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации через социализацию с помощью значимых взрослых.



Этот проект проходит на территории Самарской области с октября 2022г. В настоящее время он получил поддержку правительства Самарской области и Фонда президентских грантов.



Тема наставничества является актуальной для региона. В проекте участвуют подростки из социально-реабилитационных центров и взрослые, прошедшие подготовку в "Территории Добра". Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, «проект очень важный как для детей, воспитывающихся без родителей, так и для детей, воспитывающихся в сложных семьях».



В Самаре на данный момент 4 учреждения участвуют в проекте "Путевка в жизнь", сейчас уже сформировано 13 пар взрослый-подросток. Своих наставников ожидают 23 подростка и 79 кандидатов в наставники проходят подготовку для участия в проекте. Мы планируем расширять охват учреждений Самарской области и, конечно, же хотим, чтобы о проекте узнали как можно больше неравнодушных людей.



В числе приглашенных гостей благотворительного вечера - партнеры АНО "Территория Добра", представители государственной власти и администрации специализированных учреждений-участников проекта, а также действующие наставники.



В ходе вечера гостей ждёт Велком, музыкальное сопровождение джазового трио "Black coffee Jazz", знакомство с работой фонда. Ожидаемое количество участников -100 человек.



