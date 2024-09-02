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Армен Бенян посетил Отрадный с рабочим визитом. Руководитель ведомства принял участие в торжественной линейке в городской школе 10.



Врио министра здравоохранения Самарской области поздравил всех учеников, учителей и семьи школьников с Днём знаний.



"День знаний - это день, когда все поколения собираются вместе, чтобы служить одной важной миссии и идее, которую нужно пронести через всю свою жизнь - учебе, ибо все мы всю жизнь учимся. Мы учимся у наших учителей, учимся жизни, а потом учим наших учеников, - отметил руководитель ведомства. - Сегодня мы благодарим всех учителей за профессиональный и жизненный долг, который вы отдаете детям. Приветствуем родителей, поскольку выполняя домашнюю работу дети в семьях закрепляют знания и учатся культуре воспитания. Мы напутствуем первоклассников, выпускников и всех учеников. Дорогие ребята, призываю в годы учебы сделать максимально все, чтобы стать настоящими людьми, гражданами нашей страны. А после школы выбрать свой жизненный путь и обязательно возвращаться в школу, не забывать своих учителей и помогать".

Фото: минздрав СО