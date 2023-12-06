8 декабря в Самаре пройдёт Финал лиги КВН «Молодой специалист»

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Движение «Самарский КВН» при поддержке Правительства Самарской области организуют лигу КВН для студентов профессиональных образовательных организаций – «Молодой специалист». Игры лиги проводятся для развития движения КВН на территории Самарской области, привлечения интереса к профессиональным образовательным организациям Самарской области, выявления и поддержки талантливой молодёжи и активизации культурно-массовой работы.

Финал лиги КВН «Молодой специалист» пройдёт 8 декабря 2023 года в КРЦ «Звезда» (г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.106г). Начало – в 18:00. Играют команды: «Женская сборная СГК», Самарский государственный колледж; «Святые Чебурашки», Колледж технического и художественного образования г.Тольятти; «Ты не привык», Самарский социально-педагогический колледж; «Шестое чувство», Самарский торгово-экономический колледж; «Шум», ФСППО Самарский государственный экономический университет; «Дом культуры», Самарское областное училище культуры и искусств.