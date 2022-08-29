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31 августа в Самаре состоится личный прием предпринимателей

29 августа 2022 16:28
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Прием проведут  Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Э.И. Харченко и прокурор Самарской области С.П. Берижицкий.

31 августа 2022 года в 11.00 состоится личный прием предпринимателей городского округа Самара Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области Э.И. Харченко и прокурором Самарской области С.П. Берижицким. Встреча пройдет в региональном центре «Мой бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211, конференц-зал).

В рамках личного приема предприниматели региона могут обратиться с жалобой на действия/бездействие органов власти любого уровня. Тематика обращений может быть различной: незаконное уголовное преследование, неоплата исполненных государственных/муниципальных контрактов, нарушения прав предпринимателей при распоряжении земельными участками, недвижимостью, незаконные действия контрольно-надзорных органов в рамках осуществления контрольных (надзорных) полномочий, вопросы при осуществлении налогового контроля и много другое.

Предварительная запись на личный прием производится сотрудниками аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области по телефону: 8-937-798-83-52.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

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