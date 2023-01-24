25 января прием граждан проведет замначальника ГУ МВД СО Юрий Сафронов

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25 января текущего года с 15.00 до 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Соколова,34 прием граждан проведет заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов.

В приеме граждан примет участие председатель комиссии по регламенту, организации деятельности Общественного совета при областном главке МВД и взаимодействию с общественными советами при территориальных ОВД региона Евгений Легостаев.

С графиком приема граждан руководящим составом главка на январь 2023 года и номерами телефонов для записи на прием можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО