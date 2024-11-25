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25 ноября – годовщина образования отряда мобильного особого назначения «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области

25 ноября 2024 11:59
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25 ноября – годовщина образования отряда мобильного особого назначения «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области

Сегодня исполняется 32 года с момента его образования. ОМОН Тольятти был создан для борьбы с преступностью и охраны правопорядка на территории второго по величине города региона.
 
В этот день в стенах отряда состоялось торжественное собрание, посвященное 32-ой годовщине со дня образования специального подразделения Росгвардии. Начальник Управления Росгвардии по Самарской области Евгений Панков поздравил спецназовцев и вручил наиболее отличившимся сотрудникам ведомственные награды.
 
«Без сомнения, отличительные качества каждого бойца отряда – высокая квалификация и мужество, дисциплинированность и бдительность, верность долгу. Вы способны решать сложнейшие служебно-боевые задачи даже в самых экстремальных условиях. Отрадно, что новые поколения бойцов свято чтят и преумножают традиции, заложенные ветеранами – в этот день отдельные слова благодарности адресую им, людям, стоявшим у истоков образования отряда», - подчеркнул полковник полиции Евгений Панков.
 
За время существования подразделения его бойцы несколько десятков раз выезжали в служебные командировки в различные регионы Российской Федерации. Боролись с бандформированиями на Северном Кавказе, обеспечивали безопасность практически всех крупных международных мероприятий, проходивших на территории нашей страны: это и Олимпиада в Сочи, и Чемпионат мира по футболу, всевозможные саммиты и встречи лидеров государств.
 
И сегодня сотрудники Росгвардии продолжают решать самые сложные служебно-боевые задачи, как в родном городе, так и за его пределами. В текущем году только на территории региона бойцы тольяттинского ОМОН уже приняли участие почти в сотне профилактических и оперативно-разыскных мероприятий. При этом задержано свыше ста человек, причастных к совершению тех или иных противоправных деяний. Из незаконного оборота изъято большое количество оружия, боеприпасов и наркотических средств.
 
За годы существования тольяттинского ОМОН порядка трехсот его сотрудников отмечены государственными наградами, 19 из них – орденами Мужества.

Теги: Росгвардия

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