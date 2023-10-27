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В Самарском университете им. Королёва проходит VI Международная встреча коллаборации SPD

27 октября 2023 10:49
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В Самарском университете им. Королёва проходит VI Международная встреча коллаборации SPD

С 23 по 27 октября Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва принимает участников международной коллаборации SPD (Spin Phisics Detector) NICA. Это физики – теоретики и экспериментаторы, это инженеры, электронщики и разработчики софта. Все они заняты подготовкой эксперимента на новом ионном коллайдере, который запущен в 2023 году на базе модернизированного нуклотрона NICA Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Он дает возможность воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная в первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную плазму.
На "VI международную коллаборационную встречу SPD и семинар по информационным технологиям в естественных науках" зарегистрировались 158 ученых, из которых 41 приехал в Самару для очного участия в дискуссиях, 10 – сотрудники Самарского университета им. Королёва, а остальные участвуют в обсуждении дистанционно, в режиме видеоконференции. В программе 55 докладов по тематике планируемого эксперимента на коллайдере NICA и 12 докладов по тематике семинара "Информационные технологии в естественных науках".

"Теоретическая физика находится на переднем крае познания свойств материи. Сегодня физики говорят об изучении спиновой структуры дейтрона и протона. Фундаментальные свойства сильного взаимодействия теперь являются предметом многих научных исследований, и это показатель того, что современная физика развивается очень быстро", – обратился к участникам коллаборации Андрей Прокофьев, первый проректор – проректор по научно-исследовательской работе Самарского университета им. Королёва, открывая рабочую встречу.

Впервые подобное мероприятие носит выездной характер и проходит не в Дубне, в стенах ОИЯИ, а на площадке Самарского университета им. Королёва, одного из участников коллаборации SPD, в которую на настоящий момент входят 33 научных центра из 14 стран, а всего более 300 ученых. Символично, что местом для нынешней дискуссии стал Центр международной и региональной дипломатии им. Е.М. Примакова.

Автор фото: Олеся Орина

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