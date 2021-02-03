В Самарской области будет создан банк семян редких растений

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В рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королёва была организована объединенная научно-исследовательская лаборатория «Инновационные методы изучения и сохранения биологического разнообразия» Ботанического сада и биологического факультета Естественнонаучного института.

Для оперативной оценки качества семян без их повреждения новая лаборатория была оснащена комплексом оборудования, главной частью которого является многофункциональная передвижная рентгеновская установка.

Раньше для определения качества посевного материала использовали био-тестирование. Семена помещались в чашку Петри и проращивались - в зависимости от вида растения этот процесс мог затянуться даже на несколько недель.

Кроме рентген-установки в лаборатории есть приборы для изучения влажности и массы, холодильники для длительного хранения образцов. Главная задача лаборатории – формирование банка семян растений региона, в первую очередь краснокнижных и редких видов растений Самарской области.

Необходимость сохранения в генетических банках семян растений, которым угрожает исчезновение в природе, была еще в начале xx века обозначена отечественным биологом, генетиком, селекционером Николаем Ивановичем Вавиловым. Созданный им банк семян фактически стал первым в мире. Сегодня генетические банки семян активно формируют ведущие ботанические сады разных стран.

«Оценка семян важна для лесного фонда нашей области, для тех семян, которые будут использоваться для закладки наших питомников, для формирования новых лесных насаждений на территории области», - прокомментировала Людмила Кавеленова, заведующий кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, член общественного экологического совета при Губернаторе Самарской области.

Высокое качество семенного материала – залог успешной реализации проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», а значит, улучшения экологической ситуации в регионе. В Самарской области под контролем Губернатора Дмитрия Азарова реализуются 6 из 11 федеральных составляющих национального проекта «Экология».