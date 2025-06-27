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«Узнай Россию со Знанием»: в Самарской области стартовал цикл лекций для иностранных студентов

27 июня 2025 14:33
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На площадках двух вузов Самарской области прошли первые в регионе просветительские встречи, организованные для студентов из зарубежных государств.

На площадках двух вузов Самарской области прошли первые в регионе просветительские встречи, организованные для студентов из зарубежных государств. Вместе с лекторами Общества «Знания» они смогут прикоснуться к богатейшему культурному, историческому и научному наследию нашей страны, найти друзей и укрепить межнациональные связи. 

Викторина и показ фильма о России прошли для англоязычных студентов Самарского государственного медицинского университета. Участниками мероприятий проекта Знание.Лекторий, приуроченных ко Дню молодежи стали более 60 человек. Лектор Общества «Знание», заведующий отделом организационной работы Международного института СамГМУ Ксения Данилова.

«Викторина «Открой для себя Россию» стала ярким и познавательным событием для наших англоговорящих студентов из Индии. Формат интерактивных вопросов о культуре, истории и традициях России позволил участникам не только проверить свои знания, но и узнать много нового в увлекательной соревновательной атмосфере», — поделилась Ксения Данилова.

Студенты активно взаимодействовали, обсуждали варианты и даже спорили — это доказало, что тема России вызвала у них искренний интерес. После викторины многие делились впечатлениями и говорили, что теперь хотят глубже изучить русский язык и традиции. Творческие задания, такие как объяснение фразеологизмов, распознавание символов России добавили динамики и веселья.

На площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева викторину для иностранных студентов провел лектор Общества «Знание», доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета Андрей Елисеев.

«Всегда с большим удовольствием принимаю участие в мероприятиях Общества «Знание». В этот раз мы с ребятами в форме интеллектуальной игры поговорили о символах и известных личностях России, обсудили значение некоторых русских фраз и слов. Мероприятие прошло увлекательно. Студенты не только проверили свои знания, но узнали новые факты о нашей стране. По итогам квиза наиболее отличившиеся участники были награждены ценными призами», — поделился Андрей Елисеев.

Акция «Узнай Россию со Знанием» стартовала в День России. Серия мероприятий в рамках трека Знание.Лекторий позволит иностранным студентам, обучающимся в российских вузах, погрузиться в изучение культурного, исторического и научного наследия страны, узнать национальные традиции, а также найти единомышленников. Участники смогут узнать основы русской культуры, языка и традиций через интерактивную викторину. Акция завершится в День государственного флага РФ.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Общества «Знание»

Теги: Самара

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