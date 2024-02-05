Ученые СамГТУ снижают выбросы загрязняющих веществ от автомобилей

146

Завкафедрой «Техносферная безопасность и управление качеством» Самарского государственного технического университета (СамГТУ, Самарского политеха), директор Поволжского ресурсного центра инженерной экологии и химической технологии Андрей Васильев уже много лет занимается изучением экологических проблем, вызванных транспортными средствами.

Например, в рамках гранта РНФ он исследовал влияние транспортного шума на окружающую среду. Сейчас вместе с аспирантом Алексеем Ганиным он анализирует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от транспортных средств. Пока ученые сосредоточились на мониторинге ситуации в Тольятти. Результаты последних исследований опубликованы в сборнике материалов докладов XXVII Всероссийского аспирантско-магистерского научного семинара, посвященного дню энергетика и 55-летию КГЭУ.

В течение нескольких месяцев ученые изучали особенности распределения автотранспортных потоков (их состав и интенсивность) и их изменения во времени (в течение суток, недели и месяца).

– Мы определили самые загрязненные участки транспортных развязок. Далее на основе этих данных необходимо проводить работы по устранению автомобильных заторов (правильная настройка светофоров, изменение транспортных развязок), а дополнительно стимулировать обновление автотранспорта, подходящее по допустимым выбросам. Лучше, конечно, максимально переходить на электромобили и гибридные авто, – рассказывает Алексей.

Измерения параметров воздушной среды показали, что превышение предельно допустимой среднесуточной концентрации примеси (ПДК) зафиксировано по оксиду углерода. Она составляет 1,5 ПДК – 2,9 ПДК.

По словам политеховцев, разработанная ими методика подходит для подсчета и анализа загрязненности от транспортных потоков и для других городов.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема №FSSE-2023-0003) в рамках государственного задания Самарского государственного технического университета, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото предоставлено пресс-службой СамГТУ