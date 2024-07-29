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Ученые Самарского политеха разработали программу, продлевающую жизнь автомобильного генератора

29 июля 2024 14:11
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В процессе изготовления автомобильного генератора нередко происходят отклонения геометрических размеров деталей от значений, которые были получены на этапе проектирования.

В процессе изготовления автомобильного генератора нередко происходят отклонения геометрических размеров деталей от значений, которые были получены на этапе проектирования. Научный коллектив под руководством завкафедрой «Теоретическая и общая электротехника» Владимира Козловского разработал программу, позволяющую на ранних этапах жизненного цикла устройства контролировать качество изделий. На разработку ученые получили патент (№ 2024619891).

Принцип действия программы такой. В соответствующие поля вводятся расчетные значения геометрических размеров деталей генератора, к ним прибавляются отклонения геометрических размеров (разница между расчетным значением геометрического параметра и его фактическим значением у реально изготовленной детали). После этого программа рассчитывает размерную цепь – это совокупность взаимосвязанных геометрических размеров деталей, которые расположены в определенной последовательности по замкнутому контуру. Составив размерную цель, можно выяснить величину отклонения интересуемого размерного геометрического параметра. Используя эти результаты, рассчитываются коэффициенты влияния для каждой детали генератора. Чем больше коэффициент, тем сильнее геометрический размер влияет на качество изготовления генератора и на его вероятность отказа в эксплуатации.

– Некачественная зачеканка подшипника в посадочные места автомобильного генератора, вызванная, например, недостаточной квалификацией персонала, неточностью технологической оснастки, неизбежно провоцирует несовпадение между осями его подвижной и неподвижной частей, – поясняет доцент кафедры Александр Саксонов. – Это может привести к неравномерному распределению магнитной индукции между ними, вследствие чего возникает электромагнитная сила, разрушающая подшипники генератора. Наша программа поможет прогнозировать величину несовпадения между его подвижной и неподвижной частями при различных величинах технологических отклонений элементов конструкции.

Кроме этого, Козловский и Саксонов выпустили монографию, которая посвящена решению важной научно-технической задачи по обеспечению качества автомобильного генератора на этапах проектирования и технологической подготовки производства.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГТУ

 

Теги: Самара Университет

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