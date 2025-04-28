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Три вуза Самарской области вошли в число лучших университетов России по версии предметного рейтинга агентства RAEX

28 апреля 2025 10:39
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Три вуза Самарской области вошли в число лучших университетов России по версии предметного рейтинга агентства RAEX

Агентство RAEX опубликовало предметные рейтинги вузов России, которые входят в семейство «Три миссии университета». В этом году вышли рейтинги по 35 направлениям — в списки лучших вошли 166 вузов из 40 регионов России.

Самарский университет им. Королёва показал высокие результаты, войдя в топ-20 лучших вузов по пяти предметным областям. Университет сохранил позиции по направлению «Авиационная и ракетно-космическая техника», где он занимает третье место. Кроме того, в этом году университет поднялся на 15 позиций по направлению «Химия».

В целом позиции Самарского университета им. Королёва в пяти предметных рейтингах выглядят следующим образом:

Авиационная и ракетно-космическая техника – 3 место;

Химия – 15 место;

Педагогическое образование – 16 место;

История и археология – 18 место;

Социология – 20 место.

В предметном рейтинге «Фармация» СамГМУ занял 11 место, а в рейтинге «Нефтегазовое дело» СамГТУ – 18 место.

Развитие научного потенциала и внедрение инновационных технологий являются приоритетными направлениями деятельности регионального правительства. Одним из значимых проектов является строительство международного межвузовского кампуса на территории Самарской области. Основная цель данного проекта заключается в развитии высшего образования и науки в регионе, повышении качества подготовки специалистов и стимулировании инновационных технологий.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

 

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