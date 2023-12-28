Школьники Самарской области приняли участие во Всероссийской экологической олимпиаде

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Подведены итоги первого этапа Всероссийской экологической олимпиады Uschool для школьников 2-11 классов. В нем приняли участие более 160 тысяч школьников из 89 российских регионов. Они продемонстрировали свои знания и навыки в области экологии, а также проявили активность и заинтересованность в решении экологических проблем. Проект реализуется по инициативе АНО ЦРЭП «Убиратор просвещение» при поддержке Фонда президентских грантов.

Цель проведения олимпиады – повышение экологической культуры подрастающего поколения и развитие практических и прикладных навыков создания и реализации экологических проектов.

В первом этапе, который стартовал в сентябре и проводился в онлайн-формате, могли принять участие все желающие без предварительного отбора. Во время его проведения школьники не только выполняли задания, демонстрируя свои знания, но и параллельно изучали новые экологические темы и заряжались эко-идеями. Кроме того, для участников были организованы специальные вебинары. Эксперты и партнеры мероприятия рассказывали об актуальных экологических проектах и активностях для школьников, к которым можно присоединиться в разных регионах России.

По итогам первого этапа олимпиады 3000 школьников из младшей и старшей возрастных категорий набрали наивысшее количество баллов и прошли в следующий тур. Остальные ребята были поощрены дипломами участника Всероссийской экологической олимпиады с индивидуальными результатами.

Второй этап уже стартовал и в ближайшие месяцы ребятам предстоит серьезно поработать над созданием практико-ориентированных экологических проектов на одну из заданных тем. Участники, которые получат наивысшие оценки жюри, будут дополнительно приглашены на онлайн-защиту своего проекта, где и определятся 50 лучших.

Итоги Всероссийской экологической олимпиады Uschool будут подведены и объявлены весной 2024 года. Два победителя получат путевки в Международный детский центр «Артек», остальные призеры – полезные подарки: велосипеды, беспроводные колонки, рюкзаки из переработанных материалов, настольные игры и др.

В этом году на платформе проведения олимпиады запущен раздел «Медиатека», где каждый участник может изучить множество материалов и статей на экологические темы, найти ответы на интересующие вопросы и узнать больше о проблемах окружающей среды и о том, какие действия могут быть предприняты для ее защиты.

«В этом году олимпиада в составе программы Uschool стала призером международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая учреждена по поручению Президента Российской Федерации, – рассказала Эльвира Зинатуллина, директор АНО ЦРЭП «Убиратор Просвещение». – Мы рады получить столь высокую оценку нашей деятельности и тому, что такое количество школьников по всей стране стали участниками нашей олимпиады, продемонстрировав свое неравнодушие и активную гражданскую позицию. Именно с помощью таких просветительских мероприятий мы можем формировать экологическое сознание подрастающего поколения и воспитывать ответственность за будущее планеты».

Партнерами проекта в этом году выступают Публично-правовая компания «Российский экологический оператор», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр», Издательство «Просвещение», Общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество», Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!», Благотворительный фонд «География добра», Благотворительный фонд Hoff, Проект «Жить», Всероссийское экологическое движение «Экосистема», Государственное природоохранное бюджетное учреждение «Мосприрода». Информационный партнер: проект «МЕЛ». Партнеры проекта предоставили тематические задания для первого тура олимпиады, выступили в качестве спикеров на вебинарах и примут участие в итоговой защите проектов второго тура.

Проект проходит в шестой раз подряд и реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства просвещения РФ.