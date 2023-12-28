Я нашел ошибку
Главные новости:
7777777 пассажиров перевезли пригородными поездами в Самарской области
7777777 пассажиров перевезли пригородными поездами в Самарской области
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
В Самаре новогоднюю ледовую сказку Ильи Авербуха «Морозко» (0+) показали семьям защитников Отечества и волонтерам
В Самаре новогоднюю ледовую сказку Ильи Авербуха «Морозко» показали семьям защитников Отечества и волонтерам
Сотрудники СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области стали донорами
Сотрудники СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области стали донорами
В Самаре увековечили память актера Николая Михеева
В Самаре увековечили память актера Николая Михеева
Школьники Самарской области приняли участие во Всероссийской экологической олимпиаде
Школьники Самарской области приняли участие во Всероссийской экологической олимпиаде
Топ-менеджеры ПАО «ОДК-Кузнецов» обсудили с руководством Самарского университета им. Королёва результаты и перспективы научно-исследовательских и образовательных проектов
Топ-менеджеры ПАО «ОДК-Кузнецов» обсудили с руководством Самарского университета им. Королёва результаты и перспективы научно-исследовательских и образовательных проектов
Почти половина самарцев украшает не только елку, но и весь дом к Новому году
Почти половина самарцев украшает не только елку, но и весь дом к Новому году
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.71
0
EUR 101.35
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школьники Самарской области приняли участие во Всероссийской экологической олимпиаде

28 декабря 2023 17:35
128
Школьники Самарской области приняли участие во Всероссийской экологической олимпиаде

Подведены итоги первого этапа Всероссийской экологической олимпиады Uschool для школьников 2-11 классов. В нем приняли участие более 160 тысяч школьников из 89 российских регионов. Они продемонстрировали свои знания и навыки в области экологии, а также проявили активность и заинтересованность в решении экологических проблем. Проект реализуется по инициативе АНО ЦРЭП «Убиратор просвещение» при поддержке Фонда президентских грантов.

Цель проведения олимпиады – повышение экологической культуры подрастающего поколения и развитие практических и прикладных навыков создания и реализации экологических проектов.

В первом этапе, который стартовал в сентябре и проводился в онлайн-формате, могли принять участие все желающие без предварительного отбора. Во время его проведения школьники не только выполняли задания, демонстрируя свои знания, но и параллельно изучали новые экологические темы и заряжались эко-идеями. Кроме того, для участников были организованы специальные вебинары. Эксперты и партнеры мероприятия рассказывали об актуальных экологических проектах и активностях для школьников, к которым можно присоединиться в разных регионах России.

По итогам первого этапа олимпиады 3000 школьников из младшей и старшей возрастных категорий набрали наивысшее количество баллов и прошли в следующий тур. Остальные ребята были поощрены дипломами участника Всероссийской экологической олимпиады с индивидуальными результатами.

Второй этап уже стартовал и в ближайшие месяцы ребятам предстоит серьезно поработать над созданием практико-ориентированных экологических проектов на одну из заданных тем. Участники, которые получат наивысшие оценки жюри, будут дополнительно приглашены на онлайн-защиту своего проекта, где и определятся 50 лучших.

Итоги Всероссийской экологической олимпиады Uschool будут подведены и объявлены весной 2024 года. Два победителя получат путевки в Международный детский центр «Артек», остальные призеры – полезные подарки: велосипеды, беспроводные колонки, рюкзаки из переработанных материалов, настольные игры и др.

В этом году на платформе проведения олимпиады запущен раздел «Медиатека», где каждый участник может изучить множество материалов и статей на экологические темы, найти ответы на интересующие вопросы и узнать больше о проблемах окружающей среды и о том, какие действия могут быть предприняты для ее защиты.

«В этом году олимпиада в составе программы Uschool стала призером международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая учреждена по поручению Президента Российской Федерации, – рассказала Эльвира Зинатуллина, директор АНО ЦРЭП «Убиратор Просвещение». – Мы рады получить столь высокую оценку нашей деятельности и тому, что такое количество школьников по всей стране стали участниками нашей олимпиады, продемонстрировав свое неравнодушие и активную гражданскую позицию. Именно с помощью таких просветительских мероприятий мы можем формировать экологическое сознание подрастающего поколения и воспитывать ответственность за будущее планеты».

Партнерами проекта в этом году выступают Публично-правовая компания «Российский экологический оператор», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр», Издательство  «Просвещение», Общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество», Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!», Благотворительный фонд «География добра», Благотворительный фонд Hoff, Проект «Жить», Всероссийское экологическое движение «Экосистема», Государственное природоохранное бюджетное учреждение «Мосприрода». Информационный партнер: проект «МЕЛ». Партнеры проекта предоставили тематические задания для первого тура олимпиады, выступили в качестве спикеров на вебинарах и примут участие в итоговой защите проектов второго тура.

Проект проходит в шестой раз подряд и реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства просвещения РФ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
28 декабря 2023  19:24
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
36
28 декабря 2023  15:52
"Новогодний маршрут" в Самаре уже в рейсе
207
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
28 декабря 2023  13:46
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
250
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
28 декабря 2023  13:37
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
269
Новогодние праздники в Самарской области пройдут под эгидой объявленного в России «Года семьи»
28 декабря 2023  10:40
Новогодние праздники в Самарской области пройдут под эгидой объявленного в России «Года семьи»
345
Весь список