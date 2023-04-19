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Школьник из Самарской области представит Россию на 57 Международной Менделеевской олимпиаде

19 апреля 2023 17:43
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Помимо старшеклассника из Самары место в команде также заняли школьники из Татарстана, Мордовии, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Московской области и Москвы.

Учащийся Самарского регионального центра для одаренных детей Лев Аввакумов вошел в состав российской сборной, которая выступит на 57 Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Мероприятие пройдет с 1 по 6 мая 2023 года в Астане (Казахстан).

В состав российской сборной, которая выступит на ММО-57, вошли 10 человек: 6 одиннадцатиклассников и 4 десятиклассника. Все ученики – победители Всероссийской олимпиады школьников по химии, которые завоевали максимальное количество баллов в своих классах.

«Фактически отбор на Менделеевскую олимпиаду начинается со школьного этапа Всероссийской олимпиады, который проходит ещё в сентябре-октябре, – рассказал руководитель сборной России, д.ф.-м.н., профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин. – Затем в ноябре проходит муниципальный этап, в январе – региональный, а в марте – заключительный. Так что в Менделеевской олимпиаде может принять участие каждый школьник, потому что отбор в команду идёт без учета прошлых заслуг».

В этом году в составе сборной России представители сразу семи регионов. Помимо старшеклассника из Самары место в команде также заняли школьники из Татарстана, Мордовии, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Московской области и Москвы. Как отметил руководитель сборной, все ребята – очень целеустремленные, одаренные и разносторонние личности. В свободное время некоторые играют на гитаре, увлекаются волейболом.

Участие в ММО-57, организаторами которой с российской стороны выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и Благотворительный фонд Андрея Мельниченко, подтвердили юные химики из 22 стран. Помимо традиционно принимающих участие сборных Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Македонии, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Хорватии и других стран, впервые для участия в ММО приезжает сборная Бразилии.

Международная Менделеевская олимпиада проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России и включена в инициативу «Наука побеждать». 2022-2031 годы объявлены в России Десятилетием науки и технологий.

Напомним, что пять лет назад губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» подписали соглашение, в соответствии с которым в самарском центре «Вега» начали реализовывать образовательные программы по аналогии сочинского центра «Сириус». Глава региона возглавил попечительский совет центра.

В рамках национального проекта «Образование» были выполнены ремонт и обновление материально-технической базы учреждения. Благодаря попечительскому совету было обеспечено оснащение современным научно-исследовательским оборудованием и обновление материально-технической базы. Так, для лабораторий центра было закуплено высокотехнологичное оборудование, которое есть даже не во всех профильных вузах, например, атомно-силовой микроскоп, специальный волновой резервуар.

«Наша цель - дать каждому ребёнку возможность проявить свои стремления, найти дело по душе и получить востребованную интересную специальность», — ранее подчеркивал губернатор.

 

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