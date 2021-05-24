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В ближайшее время участники НОЦ "Инженерия будущего" разработают дорожную карту по реализации этих проектов.
Самарский университет создаст в Самаре два центра - Центр коммерческой космонавтики и Центр экспериментов в космосе
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Самарский университет создаст в Самаре два центра - Центр коммерческой космонавтики и Центр экспериментов в космосе

24 мая 2021 15:04
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В ближайшее время участники НОЦ "Инженерия будущего" разработают дорожную карту по реализации этих проектов.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, как активный участник научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", создаст в Самаре два центра - Центр коммерческой космонавтики и Центр экспериментов в космосе. Проекты планируется реализовать на площадке университета при поддержке Роскосмоса.

Вопросы создания данных структур обсуждались в ходе прошедшего 21 мая рабочего визита в Самарский университет делегации Роскосмоса во главе с исполнительным директором по перспективным программам и науке Александром Блошенко. 

По словам Александра Блошенко, Центр коммерческой космонавтики в Самарском университете им. Королёва смог бы взять на себя работу с отечественными частными компаниями, работающими в космической отрасли. Несмотря на то, что частная космонавтика в России пока что еще делает лишь самые первые шаги, запрос на оказание услуг в этой сфере уже есть. Необходима структура, которая проводила бы сертифицированные испытания, например, сверхлегких и легких ракет-носителей и наноспутников, проводила бы необходимые экспертизы и расчеты траекторий полета и решала бы множество других задач в этой области. Сейчас частные заказчики обращаются по всем этим поводам в Роскосмос.

"Задача Роскосмоса – заниматься более серьезными проектами. Частные компании обращаются к нам со своими разработками, а мы загружены, испытательная база занята. К тому же это несоизмеримо по затратам – у тестируемой частной разработки, например, двигатель тягой всего 20 кг, а наши стенды, на которых его планируется испытывать, рассчитаны на двигатели тягой 700 тонн. Мы посмотрели сегодня площадку Самарского университета, она нам очень нравится и подходит для размещения подобного центра”, - сказал Александр Блошенко.

"Второй проект – это Центр экспериментов в космосе. Университет готов принимать самые различные, пусть даже кажущиеся на первый взгляд безумными, идеи, связанные с экспериментами в космосе — это будет своего рода "воронка идей и проектов". В том числе мы ждем идей и от школьников, что важно в плане будущей профориентации. Наши специалисты проанализируют поступившие идеи, проведут экспертизу и те проекты и эксперименты, которые можно реализовать и получить какие-то результаты, будут предлагаться Роскосмосу", - рассказал ректор Самарского университета.

В ближайшее время участники НОЦ "Инженерия будущего" - Роскосмос и Самарский университет им. Королёва разработают дорожную карту по реализации двух проектов.

 

Фото:   пресс-служба Самарского университета

Теги: Самарский университет Центр коммерческой космонавтики

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