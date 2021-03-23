Самарская школьница стала финалисткой всероссийского онлайн-марафона «Юнкор России»

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Российские подростки в течение месяца примеряли роли оператора, ведущего и сценариста в творческом марафоне «Юнкор России». Участники боролись за место главного героя реалити-сериала «Россия глазами детей. Посмотрим», съемки которого стартуют весной 2021 года.

Креативный онлайн-марафон «Юнкор России» завершился 22 марта. За месяц школьники выполнили пять заданий, которые помогли им раскрыть свой творческий потенциал и продемонстрировать жюри готовность к съемкам второго сезона всероссийского сериала «Посмотрим»: юные участники писали синопсис, делали репортаж и видеовизитку, снимали мобильное кино про родные регионы или вдохновляющие профессии.

Перед каждым заданием участники смотрели обучающие мастер-классы от экспертов медиаиндустрии, актеров и журналистов.

Всего до финала дошли 27 ребят, которые выполнили в срок все 5 заданий. Упорство проявили как самые юные участники, так и старшеклассники, а география конкурса позволила жюри побывать вместе со школьниками в самых разных уголках России от Алтайского края до Кабардино-Балкарской Республики.

«Одна из задач проекта – поиск и поддержка активных, творческих ребят со всей страны. Мы очень рады, что в числе финалистов есть юноши и девушки максимально широкой возрастной группы, постоянно растёт и география марафона. Уникален каждый участник проекта, как уникальны подходы ребят к выполнению заданий. Продолжат свой медиапуть в «России глазами детей» семь школьников, в ближайшие несколько месяцев вы увидите их в кадре, за остальными же финалистами марафона мы будем наблюдать в течение года», – комментирует директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» и продюсер проекта «Россия глазами детей» Колесникова Кристина.

Жюри приняло решение не выделять абсолютного победителя соревнования, а дать возможность подросткам проявить себя за время обучения и практической работы в съемочной команде. Финалистами марафона стали 7 подростков – Елизавета Крылова из Самары, Виктория Соловьева из Санкт-Петербурга, Александра Труфанова из Красноярска, Марат Тутаев из г. Баксан Кабардино-Балкарской Республики, Ульяна Середина из Читы, Вадим Новожилов из столицы Заполярья – Мурманска, и Маргарита Андрусенко из Ростова-на-Дону.

Каждый из них пройдет предшествующее съемкам обучение, школу профессионального мастерства, чтобы набраться опыта для полноценной и непростой работы над всероссийским проектом – от создания сценария до выбора локаций и работы в кадре, передает пресс-служба ГК "Просвещение".