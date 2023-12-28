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Более 41 тысячи учеников Самарской области приняли участие в олимпиаде «Безопасный интернет»

28 декабря 2023 14:50
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Более 41 тысячи учеников Самарской области приняли участие в олимпиаде «Безопасный интернет»

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» прошла с 28 ноября по 25 декабря в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», реализуемого по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе акции более 2,3 млн российских школьников 1–9 классов проверили свою цифровую грамотность и сформировали навыки безопасного поведения в сети. В Самарской области в олимпиаде приняли участие более 41 тысячи учащихся, что составляет 13% от общего числа учеников в регионе.

Подобные проекты очень важны для региона, так как, кроме обучения безопасному поведению в сети, они способствуют и популяризации IT-профессий. В Самарской области этому вопросу в организациях сферы образования уделяется большое внимание. Такую задачу поставил Губернатор Дмитрий Азаров.

«Самарская область уже во второй раз принимает активное участие в онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет». Тема безопасности очень важна и актуальна на сегодняшний день. Почти 96% подростков регулярно сталкиваются с интернет-мошенниками, кибербуллингом, фейками и игровой зависимостью. Олимпиада помогает школьникам научиться эффективно и безопасно использовать цифровые инструменты и ресурсы», – подчеркнул врио заместителя председателя Правительства – руководителя информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Задания олимпиады демонстрировали реалистичные ситуации и включали в себя задания на знание основных правил использования электронных средств с выходом в интернет. Участники приобрели навыки работы с информацией и научились разумному и безопасному поведению в сети.

Отметим, что содержание задач регулярно обновляется, чтобы участники предыдущих лет могли вновь с интересом присоединиться к состязанию, закрепить полученные знания и узнать новое. Так, в этом году в олимпиаду были включены задания о принципах работы искусственного интеллекта, методах анализа информации в сети на ее достоверность, правилах совершения интернет-покупок и коммуникации с продавцами на маркетплейсах.

Организаторы ежегодно анализируют статистику прохождения олимпиады и выделяют вопросы, которые чаще всего вызывают затруднения. Статистика выполненных заданий показала, что 90% детей еще не знают, как защитить свои данные от взломов и утечек в сети. При этом 70% участников отлично справились с задачами на выявление спам-писем и ненадежных аккаунтов в социальных сетях.

«Мы рады, что российские школьники смогли еще раз проверить навыки по безопасному общению в сети. В этом году основные вопросы были направлены на защиту профиля и личных данных в интернете. В VK безопасность пользователей строится не только на применении технологических фичей, но и на обучении пользователей, а также развитии навыков критического восприятия любой информации», – отметила директор по информационной безопасности в образовательных проектах VK Дарина Кривошеева.

Организаторами проекта выступили АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, VK и образовательной платформы Учи.ру.

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