В Тольятти прошёл фестиваль творчества детей с ОВЗ

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6 декабря в Тольяттинской государственной филармонии прошел Гала-концерт 26-го фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Серебряная птица». Как сегодня сообщает пресс-центр горадминистрации, в этом году фестиваль талантов собрал под своим крылом более 400 участников в возрасте от 6 до 18 лет.

«Сегодня на эту сцену выйдут самые талантливые ребята нашего города, уверена, что они и дальше будут радовать нас своими творческими успехами. В следующем году, который объявлен Президентом страны Годом семьи, номинаций конкурса «Серебряная птица» станет больше. Это обязательно будут семейные коллективы и ансамбли», - приветствовала ребят и зрителей заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова.

Она пожелала участникам новых побед и вручила благодарственные письма партнерам фестиваля, благодаря которым состоялся этот замечательный праздник.

В Гала-концерт вошли самые яркие творческие номера в таких номинациях, как «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Инструментальное творчество», «Театральное искусство» и «Литературное творчество». На сцене филармонии в этот день выступили и профессиональные творческие коллективы, которые тоже пришли поддержать особенных детей с безграничными возможностями, пишет TLTgorod.