Я нашел ошибку
Главные новости:
На территории одной из организаций выявлено 9 иностранных граждан осуществлявших трудовую деятельность без оформления разрешительных документов.
В регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».
Вместе с развитием медицинских технологий улучшается качество первичной диагностики.
Армен Бенян: за 5 лет благодаря нацпроекту переоснащены все подразделения онкологической службы региона
В финале регионального этапа приняли участие 24 сильнейшие команды. П
В Самаре, в универсальном комплексе «МТЛ Арена», завершились соревнования «Мини-футбол - в школу»
В одном из мессенджеров ей написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе.
В Тольятти медик перевела мошенникам около миллиона рублей
В России будут применять новую технологию "ИнформУИК"
В России будут применять новую технологию "ИнформУИК"
В Тольятти прошёл фестиваль творчества детей с ОВЗ
В Тольятти прошёл фестиваль творчества детей с ОВЗ
На трассе «Самара-Тольятти» засняли световой столб и вспышку
На трассе «Самара-Тольятти» засняли световой столб и вспышку
Семьям погибшей и пострадавших после стрельбы в брянской школе окажут помощь
Семьям погибшей и пострадавших после стрельбы в брянской школе окажут помощь
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.78
1.2
EUR 100.14
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция одного из самых уважаемых и признанных экспертов в области военной истории Алексея Исаева
9 декабря в Самаре пройдёт финал Самарской областной лиги КВН трудовой молодёжи
В Самаре состоится молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание»
Весь список
  • Персональные данные

В Тольятти прошёл фестиваль творчества детей с ОВЗ

7 декабря 2023 13:57
123
В Тольятти прошёл фестиваль творчества детей с ОВЗ

6 декабря в Тольяттинской государственной филармонии прошел Гала-концерт 26-го фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Серебряная птица». Как сегодня сообщает пресс-центр горадминистрации, в этом году фестиваль талантов собрал под своим крылом более 400 участников в возрасте от 6 до 18 лет.
«Сегодня на эту сцену выйдут самые талантливые ребята нашего города, уверена, что они и дальше будут радовать нас своими творческими успехами. В следующем году, который объявлен Президентом страны Годом семьи, номинаций конкурса «Серебряная птица» станет больше. Это обязательно будут семейные коллективы и ансамбли», - приветствовала ребят и зрителей заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова.

Она пожелала участникам новых побед и вручила благодарственные письма партнерам фестиваля, благодаря которым состоялся этот замечательный праздник.
В Гала-концерт вошли самые яркие творческие номера в таких номинациях, как «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Инструментальное творчество», «Театральное искусство» и «Литературное творчество». На сцене филармонии в этот день выступили и профессиональные творческие коллективы, которые тоже пришли поддержать особенных детей с безграничными возможностями, пишет TLTgorod.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России
7 декабря 2023  13:44
В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России
123
Самарцам напоминают: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца
7 декабря 2023  12:28
Самарцам напоминают: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца
305
Ограничение движения транспорта по улице Литвинова в Самаре
7 декабря 2023  12:14
Ограничение движения транспорта по улице Литвинова в Самаре
159
В Самаре завтра, 8 декабря распределят свободные места в детсадах
7 декабря 2023  10:18
В Самаре завтра, 8 декабря распределят свободные места в детсадах
183
К обсуждению экспертов были предложены вопросы, касающиеся действующей стратегии пространственного развития, изменения приоритетов региональной политики России, принципов развития городских агломераций, вызовов в контексте пространственного развития.
6 декабря 2023  22:09
В Москве Дмитрий Азаров представил опыт региона на экспертной сессии по пространственному развитию
343
Весь список