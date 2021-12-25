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Проект осуществлен в результате грантовой поддержки Федерального агентства по туризму.
В Тольятти прошел запуск проекта экскурсий – приключений Жигулевские ProStory на автомобилях Lada Largus
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В Тольятти прошел запуск проекта экскурсий – приключений Жигулевские ProStory на автомобилях Lada Largus

25 декабря 2021 15:48
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Проект осуществлен в результате грантовой поддержки Федерального агентства по туризму.

24 декабря 2021 года в Тольятти прошел запуск проекта экскурсий – приключений Жигулевские ProStory на автомобилях Lada Largus. 

Проект осуществлен в результате грантовой поддержки Федерального агентства по туризму. В 2020 году ООО «Центр туристических программ «Пилигрим» выиграл в федеральном конкурсе и получил субсидию, на которые приобрел три 7-местные машины Lada Largus для участия в проекте. Победа в конкурсе стала возможной при поддержке Правительства Самарской области и Администрации г.о. Тольятти. 

Развитие туристического потенциала – одно из приоритетных направлений Стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрий Азарова, на основании предложений, озвученных жителями региона. Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что у Самарской области огромный потенциал для развития туризма. И уже сегодня системная работа Правительства и Главы региона дает заметные результаты: Самарская область входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. По сравнению с прошлым годом турпоток на территории региона вырос почти на 22%, по сравнению с 2019 годом – более чем на 60%. В 1,5 раза увеличилось количество средств, которые туристы потратили на территории региона в 2021 году по сравнению с прошлым годом. Запуск проекта экскурсий – приключений «Жигулевские ProStory на автомобилях Lada Largus» – один из механизмов повышения привлекательности Самарского региона для туристов. 

Пресс-конференцию, посвященную этому событию, открыл Глава г.о. Тольятти Николай Ренц, который поздравил с запуском проекта. Он высказал мнение, что особо перспективно включение в туристические программы посещение производств, и рассказал о переговорах с АВТОВАЗом по созданию таких возможностей. 

Заместитель министра культуры – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов рассказал присутствующим о грантовой поддержке на федеральном уровне:

"Самарская область по результатам прошедшего конкурса заняла 6 место по количеству поддержанных проектов. Всего их было 14, и практически все они запущены, и в 2022 году внесут свою лепту в увеличение туристического потока».

Артур Игоревич рассказал и о планах по развитию туризма в следующем году, о новых субсидируемых авиарейсах из регионов в Самару. 

Более подробно о проекте Жигулевские ProStory рассказала генеральный директор Центра туристических программ «Пилигрим» Анна Тукмачева: 

"Жигулевские ProStory - это проект экскурсий – приключений, основанный на наиболее конкурентных и ярких кейсах Национального туристского маршрута Самарской области Жигулевские выходные, а также наиболее актуальных турпродуктах гастрономической, приключенческой, промышленной и экологической направленности".

Планируется, что теперь у индивидуальных туристов, приехавших в Тольятти и регион,  будет возможность наполнить свое пребывание в Тольятти разнообразными и яркими поездками, например, на Самарскую Луку, замок Гарибальди, по Тольятти, в Сызрань и Самару, познакомиться с туристическими брендами территории в сопровождении профессионального экскурсовода, выбрав наиболее понравившийся маршрут из обширного каталога. Проект направлен на повышение туристической привлекательности территории, будет способствовать увеличению турпотока.

В рамках проекта разработан  специальный модуль, который можно установить на сайте отеля, где гости смогут бронировать индивидуальные экскурсии практически без трудозатрат для персонала коллективного средства размещения, зарабатывая на запросах и увеличивая удовлетворенность своих гостей.

Анна Тукмачева рассказала также о планах создания инновационного турпродукта на базе разработок брендового маршрута Самарской области, для детей и подростков Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района – «Жигулевское селфи: культурный код». Предполагается создание иммерсивных туристических экскурсий для детей, эмоциональное вовлечение в историю, наследие, гастрономию и экологическую уникальность региона, участие в инстаграм – конкурсе. Проект был поддержан Президентским фондом культурных инициатив, и половина стоимости таких поездок в рамках проекта будет оплачиваться из средств гранта. 

Символический запуск проекта был осуществлен заместителем министра культуры – руководителем департамента туризма министерства культуры Самарской области Артуром Абдрашитовым и заместителем главы г.о. Тольятти по финансам, экономике и развитию Григорием Гильгулиным. 

 

Фото:   «Центр туристических программ «Пилигрим»

 

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