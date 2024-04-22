Выставку туристической железнодорожной техники в Тольятти посетили 23,8 тыс. человек

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В рамках железнодорожной конференции PRO//Движение.Туризм с 18 по 21 апреля в Тольятти прошла выставка современной железнодорожной техники и достижений, разработанных железнодорожниками специально для пассажиров. В общей сложности выставку посетили 23,8 тыс. жителей и гостей города.

В течение четырех дней посетители железнодорожного вокзала Тольятти ознакомились с самыми интересными тематическими вагонами и составами России, такими как «Грушинский экспресс», «Оренбуржье», «Открой свой Тольятти», «Культ Самара», «Жигули в авангарде», «Вагон Федота Сычкова», «Рускеальский экспресс», «Ладожская Нерпочка» и «Поезд Деда Мороза». Также на станции была представлена современная пассажирская техника, включая отечественный электропоезд «Финист», а в рамках развития туристического направления ретро-маршрутов был презентован действующий паровоз. Кроме того, посетители выставки могли увидеть современные и ретро-модели легендарного автозавода «АВТОВАЗ».

Также в эти дни на вокзале Тольятти проходил конкурс уличного искусства, выставка художников, работали творческие мастерские и спортивные активности представительств туристических сообществ и компаний перевозчиков, фотозоны и торговые ряды. Все желающие могли принять участие в розыгрыше железнодорожных туров и других подарков, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Фото предоставлено пресс-службой Куйбышевской железной дороги