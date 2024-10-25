Водители Почты России в Самарской области за год проезжают 6,5 млн км

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27 октября водители отмечают свой профессиональный праздник — День работников автомобильного транспорта. Почтовые отправления в Самарской области доставляют именно автомобильным транспортом.

Всего в Почте России Самарской области трудятся 192 водителя, в том числе 26 сотрудников курьерской доставки.

На территории Самарской области проложено 545 почтовых маршрутов. Пробег машин почтового автопарка в регионе составляет за год 6,5 млн км.

«Почта России — большая логистическая компания, доставляет грузы во все населённые пункты. Почтовые водители - это профессионализм, пунктуальность и высокая ответственность. Поздравляю всех, кто обеспечивает своевременную доставку отправлений с их профессиональным праздником. Хочу пожелать удачи, здоровья и, конечно, счастливого пути!» — отметил директор Макрорегиона Волга Почты России Андрей Попов.

На почтовые маршруты в области выходит 183 автомобиля, из них 94 транспортных средства работают в Самаре и 73 обслуживают межрайонные и внутрирайонные рейсы.

В доставке почты задействованы автомобили различных марок: от легковых Lada Largus (0,5т) до грузовых Газон Next (3,5т) и КАМАЗов (10-20т).