В Тольятти состоится «Открытое собеседование» для АО «АВТОВАЗ»

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19 октября 2022 года с 09.00 до 12.00 в помещении Центра занятости населения Тольятти по адресу: Автозаводский район, ул. Свердлова 45а, холл 1 этажа, состоится «Открытое собеседование» для АО «АВТОВАЗ».

Предприятие ведет набор сотрудников по специальностям: водитель погрузчика, дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, заливщик металла, инженер-конструктор, инженер-технолог, комплектовщик изделий и инструмента 3 разряда, контролер станочных и слесарных работ, кузнец-штамповщик, маляр, мастер, мастер по ремонту оборудования (в промышленности), машинист крана (крановщик) 4 разряда, наладчик автоматических линий и агрегатных станков, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-8 разряда, начальник производства (в промышленности), начальник цеха, оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор механизированных и автоматизированных складов, оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата, прессовщик отходов, сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, стропальщик 4-5 разряда, термист, токарь, транспортировщик 4 разряда, чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах.

Предприятие предоставляет официальное трудоустройство,расширенный социальный пакет, компенсация питания. При трудоустройстве предусмотрены выплаты: 12 000 рублей – бонус за трудоустройство, 10 000 рублей – уже через неделю работы, до 10 000 рублей – на аренду жилья иногородним и другие меры поддержки, сообщает ГКУСО Центр занятости населения г. о. Тольятти.

Фото из открытых источников