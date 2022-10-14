В Тольятти состоится «Открытое собеседование» для АО «АВТОВАЗ»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Центр является частью службы оперативной помощи гражданам в условиях распространения COVID-19 по единому номеру «122».
За два года работы Региональный координационный центр принял более 300 000 звонков от жителей
Для проверки состояния студенческих общежитий в Самаре и губернии было проведено более 20 рейдов.
Качество жизни самарских студентов проверит «Молодая гвардия»
Члены фракции «Единая Россия» посетили недавно открывшийся пункт временного размещения вынужденных переселенцев в Октябрьском районе Самары.
Депутаты областного парламента поздравили с рождением сына и передали подарки школьникам
По вопросам законности, прав человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК.
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в заседании комиссии Общественной палаты региона
Благодаря отделке лиственницей все выглядит натурально, в гармонии с окружающей средой.
В Ширяево закончилось благоустройство двух территорий: набережной и горы Поповой
Груз направляется с целью улучшения качества жизни многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких пожилых граждан, а также для передачи в социальные учреждения.
17 октября ОП Самарской области отправит гуманитарную помощь жителям Донбасса
Маммография – «золотой стандарт» диагностики рака молочной железы, безальтернативный метод выявления всех известных вариантов рака молочной железы.
36 новых маммографов позволяют онкологам региона эффективнее выявлять рак груди
По направлению «из города» общественный транспорт следует так же, как и сейчас, съезжая с улицы Ново-Садовой на дублер перед пересечением с улицей Советской Армии.
После открытия движения через путепровод в районе Ново-Садовой движение транспорта организуется по новой схеме
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.49
-0.27
EUR 62.59
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Тольятти состоится «Открытое собеседование» для АО «АВТОВАЗ»

14 октября 2022 15:22
97
Предприятие предоставляет официальное трудоустройство,расширенный социальный пакет, компенсация питания.

19 октября   2022 года с 09.00 до 12.00 в помещении Центра занятости населения Тольятти по адресу: Автозаводский район,  ул. Свердлова 45а, холл 1 этажа, состоится «Открытое собеседование» для АО «АВТОВАЗ».

Предприятие ведет набор сотрудников по специальностям:  водитель погрузчика, дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, заливщик металла, инженер-конструктор, инженер-технолог, комплектовщик изделий и инструмента 3 разряда, контролер станочных и слесарных работ, кузнец-штамповщик, маляр, мастер,  мастер по ремонту оборудования (в промышленности), машинист крана (крановщик) 4 разряда, наладчик автоматических линий и агрегатных станков, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-8 разряда, начальник производства (в промышленности), начальник цеха,  оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор механизированных и автоматизированных складов, оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата, прессовщик отходов,  сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки, слесарь механосборочных работ,  слесарь-ремонтник, стропальщик   4-5 разряда, термист, токарь,  транспортировщик 4 разряда, чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах.

Предприятие предоставляет официальное трудоустройство,расширенный социальный пакет, компенсация питания. При трудоустройстве предусмотрены выплаты: 12 000 рублей – бонус за трудоустройство, 10 000 рублей – уже через неделю работы, до 10 000 рублей – на аренду жилья иногородним и другие меры поддержки, сообщает ГКУСО  Центр занятости населения  г. о. Тольятти.

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона нацелил подрядчиков на то, чтобы при сохранении качества строительства открыть по развязке рабочее движение до конца года.
14 октября 2022  14:41
Губернатор Дмитрий Азаров и вице-премьер Марат Хуснуллин открыли движение по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре
496
в Самаре состоялся запуск рабочего движения по новому путепроводу на Ново-Садовой
14 октября 2022  12:56
В Самаре запустили движение по новому путепроводу на Ново-Садовой
816
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
14 октября 2022  10:54
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
395
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
13 октября 2022  13:05
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
670
Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
12 октября 2022  18:32
Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин: «Губернатор Дмитрий Азаров оказывает поддержку армии с первого дня СВО»
3508
Весь список