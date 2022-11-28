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В России работает обширная сеть мониторинга воздуха

28 ноября 2022 09:35
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В России работает обширная сеть мониторинга воздуха

Гражданская сеть мониторинга воздуха от АНО «Аиралаб Рус» разрослась до 61 точки контроля. С недавнего времени сеть мониторинга стала частью большого федерального проекта «Экомонитор»

Сеть датчиков тольяттинской компании АНО « Аиралаб Рус», резидента технопарка «Жигулёвская долина», увеличилась до 61 точки контроля в России и за рубежом.

Старт проекта состоялся в декабре 2020 года, а а весной 2021 года началось масштабирование силами тольяттинского бизнеса, самой компании и социально активных горожан.

Скриншот части карты сети в Тольятти. Горячими цветами показаны точки контроля, зафиксировавшие превышение параметров

Чуть позднее к формированию сети подключились Самара, Челябинск, Стерлитамак и Новороссийск. Несколько датчиков работают за рубежом.

 

На прошедшей в 2022 году в Тольятти майской всероссийской конференции «Россия, дыши» АНО «Аиралаб Рус» и администрация Тольятти подписали соглашение о сотрудничестве в рамках которого сейчас идет сбор данных от тольяттинских компаний о возможности установки приборов контроля на предприятиях, в точках продаж и оказания услуг.

 

 

По словам Ивана Петрова, исполнительного директора АНО «Аиралаб Рус», следующий этап при успешной его реализации, может насытить гражданскую сеть мониторинга воздуха в Тольятти несколькими десятками датчиков.

Если судить о масштабах объективно, то сеть насчитывает большее количество точек контроля, так как некоторое количество датчиков установлено физическими лицами, не осуществляющими должного контроля за их работой.

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