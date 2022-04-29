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В апреле Почта России повысила уровень зарплат 37% сотрудников в Самарской области
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В апреле Почта России повысила уровень зарплат 37% сотрудников в Самарской области

29 апреля 2022 15:15
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Одними из самых востребованных вакансий на почте, согласно данным рекрутинговых агентств, являются почтальоны и операторы.

Зарплаты сотрудников самых массовых почтовых профессий повысились с апреля, такое решение одобрил Совет директоров компании. Объем инвестиций компании в индексацию составил 3,6 млрд рублей.

По стране в целом с апреля выросли зарплаты 65 000 операторов, почтальонов, начальников и заместителей начальников отделений из городов с населением более 100 000 человек. Почта России повысила их оклады в среднем почти на 25% и довела заработную плату до медианы рынка по сопоставимым профессиям. В Самарской области повышение окладов затронет порядка 37% сотрудников. Их оклады в среднем выросли на 21%.      

Повышение зарплат и трудоустройство новых профессиональных специалистов в отрасли связи – одно из направлений национального проекта "Цифровая экономика" и его федеральной составляющей "Кадры для цифровой экономики". 

Одними из самых востребованных вакансий на почте, согласно данным рекрутинговых агентств, являются почтальоны и операторы, также требуются руководители почтовых отделений и их заместители. Решать кадровый вопрос отчасти призвана специализированная кафедра Почты России в ПГУТИ, которая начала свою работу осенью прошлого года. 

«Стратегия компании предполагает, что любой прогресс в выручке, каждое увеличение наших доходов мы будем прежде всего направлять на повышение заработных плат сотрудников в отделениях и на логистических объектах, на маршрутах. Работать на Почте должно быть не только ответственно, но и комфортно – условия труда должны соответствовать важности социальной миссии почтовика», - комментирует генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов. 

Ранее в январе 2022 года Почта России уже повысила минимальные оклады. Изменение затронуло 136 000 человек, из которых более 65% – это почтальоны, операторы и сортировщики. На это было направлено более 4 млрд руб. В Самарском регионе повышение затронуло более 1 110 сотрудников. 

 

Фото: пресс-служба Почты России

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